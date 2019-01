von Martin Ferber undBernhard Junginger

Angela Merkel (CDU) weiß, dass wieder einmal alle Augen auf sie gerichtet sind. In Berlin, vor allem aber in Brüssel, wo ihre langjährigen Erfahrungen als Krisenmanagerin auf europäischer Ebene gefragt sind. Doch auch die Bundeskanzlerin ist am Morgen nach dem nicht ganz unerwarteten Nein des britischen Parlaments zu dem Vertrag über einen geregelten Austritt aus der EU erst einmal ratlos. Einerseits will sie weiterhin alles tun, um einen ungeregelten Brexit und somit ein Chaos zu vermeiden. Andererseits aber ist sie davon abhängig, welche Vorschläge die angeschlagene britische Regierung vorlegt.

Gestern Morgen steht Kanzlerin Merkel den Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses in Berlin Rede und Antwort und steckt den Kurs der Bundesregierung ab: „Wir wollen den Schaden – es wird in jedem Fall einen Schaden geben durch den Austritt Großbritanniens – so klein wie möglich halten. Deshalb werden wir natürlich versuchen, eine geordnete Lösung weiter zu finden.“ Es sei allerdings jetzt an der britischen Seite, „uns zu sagen, wie es weitergeht“. Die Bundesregierung warte auf das, was die britische Premierministerin noch vorschlage. Allerdings lehne sie eine Neuverhandlung des Austrittsvertrags ab, macht sie im Ausschuss deutlich. Großbritannien müsse nun alleine eine Lösungsmöglichkeit entwickeln. Gleichzeitig versichert die Kanzlerin, die Bundesregierung sei auch auf den Fall vorbereitet, dass es eine solche geordnete Lösung nicht gebe. Deshalb werde der Bundestag bereits am heutigen Donnerstag über die von der Bundesregierung vorgelegten Gesetze beraten, die dann gelten würden, wenn es kein Abkommen mit Großbritannien über den Austritt gibt.

Während sich Merkel in diplomatischer Zurückhaltung übt und erklärt, von außen keinen Druck ausüben und nicht mit Spekulationen „zur Kakophonie in der Diskussion“ beitragen zu wollen, wird ihr Außenminister Heiko Maas schon deutlicher. Unmissverständlich fordert der Sozialdemokrat die konservative Premierministerin May auf, ihre Position möglichst schnell zu klären. „Die Zeit der Spielchen ist jetzt vorbei.“ Bislang hätten die Abgeordneten des Unterhauses nicht klargemacht, was sie wollen – lediglich, was sie nicht wollen. „Das ist nicht ausreichend.“ Auch von Nachverhandlungen hält Maas nicht viel. Man habe bereits einen Kompromiss, beide Seiten seien bereits in den Verhandlungen aufeinander zugegangen. „Wenn man noch mehr hätte anbieten können, hätte man das schon vor Wochen tun müssen.“ Zudem fehle das Entscheidende – eine klare Linie Londons. Groß ist derweil das Entsetzen bei der deutschen Wirtschaft über die Entwicklung in London.