Als Theresa May zur Fragestunde im Parlament an das Pult tritt, wirkt sie müde. Die Premierministerin will sich gestern zwar kämpferisch präsentieren angesichts des am Abend anstehenden Misstrauensvotums, das Labour-Oppositionschef Jeremy Corbyn gestellt hat. Doch es gelingt ihr kaum. Zu groß war die Demütigung in der Nacht zuvor, als eine unerwartet große Mehrheit der Abgeordneten das zwischen London und Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen abgelehnt hatte. Auch die Aussicht auf den sicheren Sieg der Vertrauensabstimmung konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die britische Regierung in der bislang schwersten aller ohnehin erlebten politischen Krisen steckt.

Dementsprechend übergoss die britische Presse die Regierung gestern mit Spott und Häme. „Kein Deal, keine Hoffnung, keine Ahnung, kein Vertrauen“, fasste der „Daily Mirror“ Mays Debakel zusammen. Die Boulevardzeitung „The Sun“ befand, der Deal sei „so tot wie ein Dodo“ und verglich das Abkommen mit einem ausgestorbenen Vogel.

71 Tage vor der Scheidung von der Gemeinschaft am 29. März weiß niemand auf der Insel, wie es weitergeht. Die Meinungen sind so zerfasert, dass bislang keiner der unzähligen Vorschläge im Parlament, wie Großbritannien aus der EU scheiden soll, eine Mehrheit findet. Und die Bevölkerung hat ihre Meinung, Umfragen zufolge, kaum geändert.

„Ist es nicht der Fall, dass jeder andere ehemalige Premierminister, der eine Niederlage solchen Ausmaßes erlebt hätte, zurückgetreten wäre?“, fragte Corbyn, der seit Monaten auf eine Neuwahl spekuliert. Da die Regierungschefin in gewohnter Standfestigkeit nicht plant, freiwillig aus der Downing Street auszuziehen, hatte der Labour-Vorsitzende nach der Schlappe von May keine andere Wahl, als das Misstrauensvotum zu stellen – auch wenn die Chancen beinahe aussichtslos waren. Obwohl rebellische Hinterbänkler in den konservativen Reihen erst im Dezember versuchten, ihre Chefin zu stürzen, und offen sowohl gegen Mays Person als auch ihre Politik meutern, wollen die Brexit-Hardliner nicht das Risiko eingehen, dass am Ende Corbyn die Regierungsgeschäfte übernehmen könnte. Der lebenslange EU-Skeptiker steht derweil unter massivem Druck seiner eigenen Partei, in der die Forderungen nach einem zweiten Referendum immer lauter werden. Corbyn lehnte das stets ab. Einen vernünftigen Plan für einen Labour-Brexit hat er aber nicht, sondern setzt darauf, dass die EU das Abschiedspapier nachverhandeln würde. Was Brüssel abgelehnt hat.

Am kommenden Montag muss Premierministerin May dem Parlament einen Plan B präsentieren. Wie dieser Plan aussehen könnte, war auch gestern unklar.