"Der Krieg wird weitergehen, solange sie an der Macht bleibt", sagte Putin am Samstag in Buenos Aires. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine war am vorangegangenen Wochenende nach einer Konfrontation im Schwarzen Meer abermals eskaliert.

Auf diesem Bild, das am 26. November 2018 aufgenommen wurde, sind die durch Russland beschlagnahmten ukrainischen Militärschiffe in einem Hafen von Kerch auf der Krim zu sehen. | Bild: STR/AFP

Putin machte der Führung in Kiew in seiner Pressekonferenz nach dem G20-Gipfel schwere Vorwürfe. Diese habe kein Interesse daran, den Konflikt beizulegen, "schon gar nicht mit friedlichen Mitteln", sagte Putin.

Die jüngste Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine hatte sich am Wochenende zuvor an der Straße von Kertsch ereignet. Die russische Küstenwache hatte dort drei ukrainische Marineschiffe beschossen und aufgebracht.

Mehrere ukrainische Marinesoldaten wurden verletzt, 24 Besatzungsmitglieder festgenommen und nach Moskau gebracht. Russland und die Ukraine schieben sich gegenseitig die Schuld für die jüngste Konfrontation zu. Die Ukraine verhängte ein 30-tägiges Kriegsrecht.

01.12.2018, Ukraine, Wassylkiw: Petro Poroschenko, Präsident der Ukraine, spricht auf dem Militärflugplatz in der Region Wassylkiw vor ukrainischen Streitkräften. Poroshenko hat im Rahmen seines Besuches neue Flugzeuge und militärische Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte übergeben. Als Schutz vor einer befürchteten russischen Aggression hat die Führung in Kiew für 30 Tage über einige Landesteile das Kriegsrecht verhängt. Am Freitag wurde allen russischen Männern zwischen 16 und 60 Jahren für diese Zeit die Einreise verboten. | Bild: MYKOLA LAZARENKO

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach am Samstag mit Putin in Buenos Aires über die erneute Eskalation, sie vereinbarten diplomatische Beratungen im Rahmen des Normandie-Formats, an dem neben Russland und der Ukraine auch Deutschland und Frankreich beteiligt sind. (dpa)