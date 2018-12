Seit Donald Trump ins Weiße Haus eingezogen ist, verfolgt ihn den Vorwurf, ein Präsident von Putins Gnaden zu sein. Die Russen hätten die Präsidentenwahl von 2016 manipuliert, heißt es vor allem bei den US-Demokraten. Zwei jetzt veröffentlichte Studien stützen dieses Argument – zumindest oberflächlich. Die Untersuchungen im Auftrag des US-Senats zeigen, dass russische Internet-Trolle mehr als 100 Millionen US-Wähler auf Social Media-Plattformen erreichten. Ihr Auftrag lautete, die USA politisch noch mehr zu spalten und die Wählerschaft im Sinne der Konservativen zu bearbeiten.

Trotzdem bleibt eine Kernfrage unbeantwortet: Haben diese Aktivitäten tatsächlich die Wahlen entschieden? Oder hatten sie vor allem Unterhaltungswert? Nicht vergessen werden darf: Die Zahl der Wechselwähler in den USA ist gering, die meisten Menschen sind in ihren politischen Ansichten festgelegt. Vor allem aber machte Gegenkandidatin Hillary Clinton im Wahlkampf Fehler. Putin ist an ihnen nicht schuld.