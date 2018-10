Der Motor ist nicht nur ins Stottern geraten. Er hustet. Zu Zeiten von Präsident Nicolas Sarkozy als Tandempartner für Bundeskanzlerin Angela Merkel lief der Motor noch rund. Dann kam François Hollande, das Getriebe begann mächtig zu knirschen und schließlich geriet die Fahrt ins Stocken. Als der junge Überflieger Emmanuel Macron nach einem pro-europäischen Wahlkampf Präsident wurde, jubilierte die EU-Metropole Brüssel: Endlich kann die Integrationstriebkraft der Gemeinschaft wieder rundlaufen. Doch weit gefehlt.

Vor der Bundestagswahl wollte Merkel nicht konkret werden und hielt ihre Vision für Europa so vage wie möglich. Nach der Wahl stand Merkel so geschwächt da wie nie, in den zähen Verhandlungen um die Bildung einer neuen Koalition zerfleischten sich die Beteiligten irgendwann gegenseitig – der Traum Jamaika aus CDU/CSU, Grünen und FDP blieb einer.

Merkels Stuhl wackelt immer bedenklicher

Stattdessen wurde die abgewählte große Koalition mühsam wiederbelebt. Nach Monaten des Stillstandes nicht nur in der Bundesrepublik hat Deutschland wieder eine regierungsfähige Führung. Doch die alten Probleme kommen schnell wieder auf. Da bekämpfen sich zwei Traditionsparteien – die einen halten zu sehr an ihren Wurzeln fest, die anderen haben sie verloren.

Und Merkels Stuhl wackelt immer bedenklicher. Die jüngsten internen Querelen machen das nur allzu deutlich. Der Sturz ihres Vertrauten Volker Kauder als Fraktionsvorsitzender war nur ein weiterer Beleg für ihren Stand in der Fraktion, an deren Haltbarkeit nicht zuletzt die Ausbrüche der CSU wegen der Landtagswahl zerrten.

Geschwächter Partner

Nun aber ist auch Macron geschwächt. Der Mann, der innerhalb der ersten zehn Monate seiner Amtszeit alle übrigen 27 Staats- und Regierungschefs der EU besuchte, der das europäische Projekt antreiben will, wird zunehmend zum Getriebenen. Er will ein Macher sein, doch er läuft Gefahr, zum Übertreibenden zu werden.

Im Ausland scheint der energiegeladene Parteigründer von En Marche inzwischen populärer als in seiner Heimat. Während Hollande Lethargie vorgeworfen wurde, droht Macron den Bogen zu überspannen. Erste Abgänge aus seinem Kabinett zeigen, dass er auch intern Rückhalt verliert. Die Umfragewerte zeigen seine gesunkene Gunst bei den Franzosen. Das europäische Projekt gerät damit weiter unter Druck.

Ohne Deutschland geht nichts

Derweil stellt Brüssel notgedrungen alle großen Reformpläne für die EU auf unbestimmte Zeit aus. Ohne Deutschland, heißt es hinter vorgehaltener Hand, gehe eben gar nichts. Wenn der größte Mitgliedstaat in der EU führungslos ist, kommt auch die Gemeinschaft nicht voran.

Dabei muss sich auch die Europäische Union dringend um ihre internen Baustellen kümmern. Der bevorstehende Brexit sollte Antrieb für eine neue Welle der Integration in der EU sein. Sie sollte gestärkt aus dem Verlust hervorgehen, tiefer gehen. Stattdessen verliert sich auch sie zunehmend in internen Querelen.

Die Flüchtlingskrise hat einen Keil in die Gemeinschaft getrieben, statt Solidarität aller wird die Verantwortung an Einzelne abgeschoben. Damit bleibt die notwendige Neuordnung der umstrittenen Dublin-Regel ein Vorhaben, das kaum zur Umsetzung kommen dürfte. Sie wurde in den späten 90er-Jahren beschlossen, um überhaupt eine Regelung im Umgang mit Flüchtlingen zu haben. Erhöhte Migration gab es damals nicht. Die vermeintliche Lösung war das Ende der europäischen Solidarität. Heute zeigen sich ihre Konsequenzen.

Verschiedene Standpunkte

Notwendige Reformen wie den trägen Entscheidungsmechanismus der EU zu reformieren, bleiben da utopische Projekte. Die Vertiefung der Währungsunion ist ein Traum Macrons – er fordert einen eigenen Haushalt für die 19 Mitglieder des Euro, auch einen Euro-Finanzminister soll es geben. Merkel stand dem eher skeptisch gegenüber.

Gemeinsamen Grund fanden beide zwar bei der Umwandlung des Eurorettungsmechanismus in einen Europäischen Währungsfonds. Doch die Forderung Macrons einer stärkeren europäischen Verteidigungsstruktur, die unabhängiger von den USA ist, verhallte in Berlin ohne größeres Echo. Auch in der Flüchtlingskrise kriselt es zwischen beiden.

Macron fordert eine klare Position von Angela Merkel, die wiederum den ihrer europäischen Parteienfamilie zugehörigen ungarischen Premier Viktor Orbán nicht vor den Kopf stoßen will.

Der französische Präsident will klare Fronten schaffen, um den europäischen Wahlkampf zu befeuern: Im Mai 2019 wird ein neues Parlament gewählt. Welcher europäischen Parteienfamilie Macron sich anschließen wird, ist offen.

Deutschland und Frankreich ziehen auch hier nicht an einem Strang. In den nächsten Wochen werden die Spitzenkandidaten der EU-Parteien aufgestellt. CSU-Politiker Manfred Weber, Fraktionschef der Christdemokraten im Europäischen Parlament, gilt als aussichtsreicher Kandidat. Wen Macron unterstützen würde, ist unklar.

Der Antrieb der EU Seit den 60er-Jahren gilt das Tandem Deutschland und Frankreich als Motor der Europäischen Union. Beide haben sich seit dieser Zeit für den Ausbau der Gemeinschaft stark gemacht, wie die Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik oder die Wirtschafts- und Währungsunion. Grundlage war der 1963 geschlossene Élysée-Vertrag. Er wurde von Bundeskanzler Konrad Adenauer und vom französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle unterzeichnet. Damit besiegelten beide Länder ihre Zusammenarbeit in der Außenpolitik, bei der Verteidigung sowie bei Jugendfragen. So wurde im selben Jahr das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) gegründet. 2017 riefen Merkel und Macron den deutsch-französischen Integrationsrat ins Leben. Der Einfluss des deutsch-französischen Motors auf die EU hängt von der Handlungsfähigkeit beider Partner zu Hause ab. Auch die geplante Erneuerung des 55 Jahre alten Vertrags scheiterte. (mim)

