Am Sonntag wird wieder an der Uhr gedreht – diesmal in die erfreuliche Richtung. Der wohlverdiente Wochenendschlaf fällt eine Stunde länger aus. Das ist schön, noch viel mehr abgewinnen können die meisten der Zeitumstellung aber am Montag. Dann nämlich, wenn sich die Kinder auf den Weg zur Schule begeben, und das nicht mehr in nächtlichem Dunkel stattfinden muss. Aufstehen fällt übrigens auch den Eltern leichter, wenn es schon ein bisschen hell ist.

Auch wenn die einst erhoffte Energieersparnis nie erzielt wurde, hat die umstrittene Zeitumstellung für den gemeinen Mitteleuropäer doch eine Menge Vorzüge gebracht. Bekanntlich auch im Sommer, wenn er nicht mitten in der Nacht von den ersten Sonnenstrahlen geweckt wird und stattdessen lauschige Abende auf der noch sonnenbeschienenen Terrasse verbringen darf. Was eine Stunde mehr oder weniger doch am Lebensgefühl ändern kann! Aber es geht nicht nur ums Gefühl, auch die Zahlen sprechen für den Wechsel: So sorgt bessere Sicht zur relevanten Zeit für weniger Verkehrsunfälle.

Meinung Contra Zeitumstellung: Schluss mit dem Hin und Her von Mirjam Moll Das könnte Sie auch interessieren

Trotzdem hat sich eine Mehrheit der Europäer kürzlich für die Abschaffung ausgesprochen. Das gilt es doch eigentlich zu respektieren. Wirklich? Tatsächlich sind sich die Europäer keineswegs einig, in welche Richtung es gehen soll: ewige Sommer- oder ewige Winterzeit? Eine Mischung von beidem wäre jedenfalls das perfekte Chaos. Dazu kommt: Wirklich repräsentativ war die Umfrage nicht. Und abgestimmt haben weniger als ein Prozent der Bürger.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein