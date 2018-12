Jürgen Resch, der Schreck der deutschen Automobilindustrie, hat noch einen auf Lager: Nachdem der Chef der Deutschen Umwelthilfe sich in Sachen Dieselverbot erfolgreich quer durch die Republik geklagt hat, will er jetzt auch noch das Tempolimit juristisch ausfechten. Ein Aufreger? Oh ja! Über wenig können sich Deutschlands vereinigte Schnellfahrer so sehr echauffieren, wie wenn ihnen die "freie Fahrt für freie Bürger" vermasselt werden soll.

Die Autolobby droht gerne mit Arbeitsplatzverlusten

Die Autolobby führt zudem gern die Arbeitsplätze ins Feld. Kurzum: Es scheint immer gleich der Standort Deutschland in Gefahr zu sein, wenn es ums Tempolimit geht.

Dabei täte es gut, in der aufgeheizten Debatte mal einen Gang runterzuschalten und nachzudenken. Zum Beispiel darüber, ob die Schweizer nur Kleinwagen fahren, wo dort doch maximal Tempo 120 erlaubt ist. Gewiss nicht. Tatsächlich macht es ja auch bei 120 Spaß, etwas mehr PS unter der Motorhaube zu haben.

Meinung Contra Tempo 120: Lasst die Leute dort zügig fahren, wo es noch möglich ist. von Uli Fricker

Oder darüber, ob das Fahren im Ausland, wo häufig ein Tempolimit herrscht, nicht viel entspannter ist. Durchaus. Unsere Autobahnen – längst zu rollenden Firmenlagern verkommen – sind einfach zu voll, als dass man noch entspannt mit 200 km/h drüberkacheln könnte. Wenn auf einer Straße gleichzeitig mit 90, 130 und 250 Stundenkilometern gefahren wird, wird es ungemütlich. Überholmanöver kommen oft schon Nahtoderfahrungen gleich. Alles gute Argumente, die für ein Tempolimit sprechen. Und dabei haben wir noch nicht einmal über den Umwelteffekt gesprochen, um den es Resch geht.