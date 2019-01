Irgendwie haben solche Datenskandale ja auch etwas Gutes: Sie führen einem deutlich vor Augen, wie verwundbar wir alle im Netz sind. Verwundbar und dabei leider auch leichtsinnig. Oder wechseln Sie regelmäßig die Passwörter? Verschlüsseln Ihre Mails? Wissen, was die von Ihnen verwendeten Apps so alles abspeichern und weiterleiten? Geben wir's zu: Die meisten von uns haben schlicht und ergreifend keine Ahnung davon, wie und wo sie sich potenziellen Hackern ausliefern. Geschweige denn wüssten wir, wie wir uns effektiv davor schützen können.

Das Internet verlangt lebenslanges Lernen von uns

Die Kanzlerin hat im Bezug auf das Internet vor Jahren ein Wort geprägt, das sie zum Gespött weiter Teile der Öffentlichkeit machte: "Neuland" war für Angela Merkel das Internet. Die Generation der Digital Natives kicherte, und viele andere mit. Dabei lag Merkel gar nicht so falsch: Nicht nur entwickelt sich die digitale Welt praktisch täglich weiter, wir bewegen uns darin ohnehin als Unwissende. Streamen, downloaden, posten – ohne auch nur im Ansatz zu begreifen, welche elektronischen Prozesse dabei vor sich gehen, und auch ohne zu ahnen, an welchen Schnittstellen die Gefahren lauern. Das Internet und seine Möglichkeiten verlangen uns ständig neue Kulturtechniken ab und werden unsere Zukunft in allen Lebensbereichen prägen.

Das ist an sich kein Problem – so funktioniert nun mal unsere hochtechnoligisierte Welt. Wir fahren schließlich auch Auto, ohne dass wir selbst eines bauen könnten. Allerdings: Einen Führerschein müssen wir schon machen, um die davon ausgehende Gefahr für uns und andere möglichst zu reduzieren. Nur auf der Datenautobahn dürfen wir uns ohne nennenswerte Vorkenntnisse bewegen. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Auch künftig soll keiner den Internetführerschein vorzeigen müssen, bevor er online geht. Aber ein bisschen systematische Vorbereitung – das würde uns schon guttun. Möglicherweise wird man uns zu unserm Glück zwingen müssen.