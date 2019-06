Natürlich ist Andrea Nahles nicht alleine schuld am Niedergang der SPD. Die Grünen jagen der ehemals stolzen Arbeiterpartei Wähler ab. Das wird auch nach dem abrupten Abgang der Spitzenpolitikerin so sein. Doch ist das Abrutschen der SPD Richtung einstellige Wahlergebnisse von ihr angeführt und unterfüttert worden. Sie ist das Gesicht eines Politikstils, der durch freche Sprüche und fröhliche Intrige auf sich aufmerksam macht – kaum durch gute Vorschläge, wie das Land in die Zukunft geht.

Die Bürger haben das durchschaut, siehe Wahlergebnisse. Die Geschichte der SPD der vergangenen Jahrzehnte ist eine Geschichte des stetigen Abstiegs ihrer Vorsitzenden. Die Partei Willy Brandts leistete sich früher noch tüchtige Chefs wie Schröder oder Müntefering (beides Männer, mit denen Nahles haderte). Dann kommen die Kurzzeit-Chefs, die flott engagiert und schnell weggeschoben wurden. Immer vorneweg unter den Umstürzlern: Andrea Nahles. Ihre Kraftsprüche (“In die Fresse“) sind vielleicht einen Tag lang witzig. Später verwelken sie zur Peinlichkeit. Was bei den Jusos noch originell erschien, wirkte später anbiedernd. Die Bürger lassen sich nicht von dünner Polit-Comedy nicht beeindrucken. Sie erwarten Unbestechlichkeit und Seriosität. Letzteres konnte Andrea Nahles nicht. Der flapsige Juso-Jargon verbunden mit politischer Härte verfing nicht. Auch nicht in der eigenen Partei, die vor einer Aufgabe steht: einen Nachfolger mit Kompetenz und seriösem Tonfall zu finden.