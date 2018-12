Anders als andere Europäer hat sich die Bundesregierung nicht ins Bockshorn jagen lassen und den UN-Migrationspakt gestern unterzeichnet. Gut so! Die Ängste, die unter anderem die AfD in den vergangenen so erfolgreich Wochen schürte, sind zwar inzwischen weit verbreitet – aber deshalb noch lange nicht berechtigt.

Entgegen aller Falschmeldungen ist der UN-Migrationspakt eben nicht rechtsverbindlich und kein Türöffner für mehr Migration nach Europa. Tatsächlich sollte das Gegenteil der Fall sein: Wenn Flüchtlingen auch in anderen Ländern ein menschenwürdiges Leben geboten wird, haben viel weniger Grund, sich übers Mittelmeer aufzumachen. So lautet jedenfalls der Plan. Ob es wirklich so kommt, steht auf einem andern Blatt. Denn hier zeigt sich der Haken der fehlenden Rechtsverbindlichkeit: Wenn Standards nur gelten sollen, aber nicht müssen, können sie letztlich auch nicht eingefordert werden.

Warum die UN das gar nicht erst versuchten, ist auch klar: Einen verbindlichen Pakt hätten wohl nur die wenigsten unterzeichnet – und vermutlich nur die, die sich ohnehin schon daran halten. Dass Deutschland trotzdem unterschreibt, ist richtig. Denn die Vereinten Nationen unternehmen den Versuch, ein weltweites Phänomen auch weltweit zu regeln. Das ist ein vernünftiger Ansatz, weil nationale Alleingänge die Probleme nicht lösen werden. Der beste Beweis dafür ist Europa, wo man eine gemeinsame Flüchtlingspolitik noch immer nicht hinbekommt. Kein Grund, es nicht weiter zu versuchen.

