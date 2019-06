Friedrich Merz ist ein sehr ehrgeiziger Zeitgenosse. Der Wunsch, nach ganz oben durchzustarten, erklärt vieles von dem, was er derzeit sagt und tut. Trotzdem: Allein mit Karrierestreben, wie Horst Seehofer es ihm vorwirft, lassen sich Merz' Bemerkungen über AfD-Sympathien bei der Polizei und in der Bundeswehr nicht abtun. In der Sache liegt der frühere Fraktionschef nicht ganz falsch – das bekräftigt auch der Chef der Polizeigewerkschaft. Auch wenn sich der deutsche Staat grundsätzlich auf Polizei und Militär verlassen kann, ist der Trend bedenklich.

Die Frage ist, woran es liegt. Eine große Rolle spielt sicherlich ein frustrierender Dienstalltag, der Polizeibeamte gelegentlich am Rechtsstaat verzweifeln lässt. Hier bleiben Politik und Justiz gefordert. Aber Verständnis, wenn Staatsdiener deswegen nach rechts abdriften? Gerade so sensible Bereiche wie Polizei und Armee sind auf standhafte, wetterfeste Demokraten angewiesen. Bereits im Bewerbungsgespräch dürfen daran keine Zweifel aufkommen.