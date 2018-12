von AFP

Die Führung habe ein in der Schweiz ansässiger, 29-jähriger Spanier gehabt, erklärte die spanische Polizei. In Zusammenarbeit mit der Schweizer Polizei und Europol habe der in der internationalen Neonazi-Szene bekannte Mann in der Schweiz lokalisiert und vernommen werden können.

Die drei Männer in Spanien im Alter zwischen 21 und 23 Jahren wurden demnach im Nordosten des Landes, in Barcelona, Tarragona und Saragossa, festgenommen. Sie seien für die spanische Version der Website verantwortlich gewesen, die „Botschaften zu antisemitischem Hass, Homophobie und Rassismus“ verbreitete. Sie stützten sich demnach dabei auf Inhalte eines in den USA hergestellten Neonazi-Online-Journals auf Englisch.