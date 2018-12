Ein unruhiges Jahr verabschiedet sich. 2019, das spürt jeder, wird viele Veränderungen bringen. Die Ära Merkel geht zu Ende. Offen ist nur, wie lange die Regierungschefin das Ende ihrer Kanzlerschaft hinauszögern kann – und was nach ihr kommt. Eine Stabilisierung der Verhältnisse? Oder eine für die Deutschen ungewohnte Phase der Unsicherheit? Sicher ist: Das Zutrauen in die Regierenden schwindet. Viele Bürger beschleicht das ungute Gefühl, dass vieles in die falsche Richtung läuft – in Europa, in der Welt, aber auch in Deutschland.

Auf einen Hoffnungsträger, der einen neuen Aufbruch verspricht wie Emmanuel Macron im Frühjahr 2017 in Frankreich, sollten die Deutschen besser nicht warten. Erst recht nicht die Konservativen unter ihnen. Nach dem Parteitag in Hamburg steht fest: Die CDU wird sich nicht neu erfinden. Annegret Kramp-Karrenbauer macht dort weiter, wo Angela Merkel aufhört, auch wenn die neue Parteichefin nicht müde wird, Kurskorrekturen zu versprechen. Der Rechtsruck der Union fällt aus, Friedrich Merz hat sein Comeback verpatzt. Die CDU verortet sich weiter als Kraft in der Mitte.

Trotzdem wird die neue Frontfrau der Union vieles ändern müssen, wenn sie die Spaltung ihrer Partei überwinden will und wenn Merkel wie geplant ihren Stuhl im Kanzleramt bis zum regulären Ende ihrer Amtszeit 2021 retten soll. Noch mehr als die Wähler anderer Parteien erwarten Unionswähler vom Staat Sicherheit. Die Kanzlerin hat dieses Bedürfnis mit ihrer Migrationspolitik sträflich vernachlässigt. Jetzt steht ihre Partei vor der schwierigen Aufgabe, verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen: Im neuen Jahr wird das Europaparlament neu gewählt, zudem wartet eine Reihe schwieriger Landtagswahlen im Osten. Setzt die CDU ihre Talfahrt fort, hat Merkel unweigerlich die Frage am Hals, ob die Union mit einer Kanzlerin Kramp-Karrenbauer besser fährt.

Noch dramatischer ist die Lage für die SPD: Weitere Wahldesaster kann sie sich nicht leisten. Woher der Umschwung kommen soll, weiß niemand. Die Genossen scheinen ratloser denn je, die Führungstruppe um Andrea Nahles wirkt wie das letzte Aufgebot. Für einen radikalen Schnitt fehlt der Mut – bislang wenigstens. Folgen 2019 neue Denkzettel, wächst der Druck auf die Parteispitze, die große Koalition aufzukündigen und sich in die Opposition zu verabschieden.

Um ihr vorzeitiges Ende abzuwenden, muss die große Koalition im neuen Jahr also einen überzeugenderen Auftritt hinlegen als 2018 – nicht nur beim Dauerthema Migration, sondern auch dort, wo die Bürger die Folgen in ihrem Alltag unmittelbar spüren: Miete, Rente, Pflege, Arbeit, Bildung. An ihrem Grundproblem ändert das nichts. Solange viele Wähler CDU und SPD nicht unterscheiden können, bleibt es eng für beide. Die Union zahlt für ihren Platz in der Mitte einen hohen Preis. Rechts reißt sie eine Flanke auf, die der AfD reichlich Freiraum lässt. Links wird der Koalitionspartner SPD zwischen CDU und Grünen zerquetscht. Vieles deutet darauf hin, dass sich das deutsche Parteiensystem unter diesen Vorzeichen neu justiert: Die CDU kämpft mit wachsender Verzweiflung um ihren Status als Volkspartei, die Grünen bleiben unter Robert Habeck auf ihrem fliegenden Teppich und verdrängen auf lange Sicht die SPD von ihrem angestammten Platz. Rechts machen sich Kräfte breit, die sich immer weiter radikalisieren und für eine Koalition niemals je in Frage kommen.

Ob sich die Herausforderungen der Zukunft unter diesen Umständen bewältigen lassen, weiß niemand. Auf ihrer Rolle als Insel der Stabilität in einer Welt der Trumps, Putins und Erdogans kann sich die Bundesrepublik nicht mehr ausruhen. Vielen Bürgern geht es im Vergleich zu den Menschen in anderen Ländern zwar bemerkenswert gut. Doch sie empfinden die Zukunft als unsicher und beängstigend. Der Krieg in Syrien geht ins neunte Jahr, die Flüchtlingsströme sind keineswegs versiegt, Weihnachtsmärkte müssen weiterhin mit Betonsperren abgeriegelt werden. Dazu kommen die täglichen Twitter-Gewitter von Donald Trump, der Brexit und der schleichende Zerfall der Europäischen Union. Die USA verabschieden sich von ihrer Rolle als globaler Sheriff, eine andere Ordnungsmacht ist nicht in Sicht. Die Europäer sind es jedenfalls nicht. Sie müssen froh sein, wenn es ihnen gelingt, die europäische Idee zu retten und die Orbanisierung des Kontinents zu verhindern.

Auf die deutsche Politik kommt somit das Kunststück zu, Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen und das Vertrauen in die Politik wieder herzustellen. Das Jahr 2018 hat mit seinen Grabenkämpfen zwischen Kanzlerin und Innenminister gezeigt, wie es nicht laufen darf. Das neue Jahr wird zeigen, ob die Lektionen verstanden wurden. An Bewährungsproben wird es nicht mangeln.

