Der Weg ins Kanzleramt ist für Annegret Kramp-Karrenbauer gerade wie zubetoniert. Rein praktisch, weil vor dem Gebäude die Straßen aufgerissen und neu geteert werden. Und auch aus politischer Sicht, denn die Saarländerin ist Angela Merkel zwar im Amt der CDU-Vorsitzenden nachgefolgt. Ob sie die Kanzlerin auch als Regierungschefin beerben wird, ist gerade allerdings mehr als fraglich. Denn Kramp-Karrenbauer hat fast alle in der CDU gegen sich.

Kramp-Karrenbauer, ehemals Ministerpräsidentin im Saarland, dann CDU-Generalsekretärin, hat sich aus Sicht der Basis als Chefin schon einige Ausrutscher geleistet. Das unglückliche Agieren nach dem angriffslustigen Video des YouTubers Rezo etwa gehört ebenso dazu wie ihre Kommunikation in Sachen Syrien. Der Ausgang der Landtagswahl in Thüringen hat der Sache aber die Krone aufgesetzt, aus den Ausrutschern könnte ein Fall ins Bodenlose werden.

Die Suche nach Erklärungen

„Das war eindeutig eine Wahl gegen die Bundespolitik“, schimpft am Montag eine langgediente Christdemokratin. Sie gibt ihrem Unmut Ausdruck, während parallel im Konrad-Adenauer-Haus bei Sitzung von Bundesvorstand und Präsidium um Worte gerungen wird. Eine Erklärung wird gesucht, warum die Partei in Thüringen ein Drittel der Stimmen verloren hat. Nach Angaben aus Teilnehmerkreise geht es dabei teilweise hoch her. Der Ton bleibt überwiegend sachlich, aber Kramp-Karrenbauer muss sich verteidigen. Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, zählt sie offensiv an und stellt ihre Führungsqualitäten und damit ihre Zukunft als Parteivorsitzende infrage.

Der JU-Chef weiß sich dabei in guter Gesellschaft. Schon vor ihm hatte etwa der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet Kritik an Kramp-Karrenbauer geäußert. Und es sind nicht nur die mit den Spitzenämtern, die unzufrieden sind. Auch die, die in der Fläche, in den Kreisverbänden, in den Turnhallen und auf den Marktplätzen für die CDU einstehen, sind unzufrieden.

Kritik auf allen Ebenen

„Die Wahlniederlage in Thüringen ist die logische Konsequenz einer gefühlt inhaltsleeren Politik der Bundes-CDU“, sagt der Karlsruher Bundestagsabgeordnete Axel E. Fischer. Mit seiner Analyse gibt er wieder, was viele in der CDU gerade denken und was dann später auch der in Thüringen unterlegene CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring so ähnlich sagen wird: „Wenn in der politischen Mitte alle Parteien fast das Gleiche wollen, flüchten die Menschen zu den Rändern.“

Fischer, er ist auch Mitglied des CDU/CSU-Fraktionsvorstandes, fordert mehr Unterstützung durch die GroKo ein. „Wer kämpft noch für Steuererleichterungen für die Menschen und gegen ständige Energieverteuerung?“, fragt er und nennt gleich noch ein anderes Beispiel für fehlerhafte Regierungspolitik. Die Zuwanderungspolitik der Bundesregierung, sagt Fischer im Gespräch mit unserer Redaktion, sei widersprüchlich. Er verweist auf „die schleppende Integration der Migranten, mangelhafte Abschiebungen von kriminellen Ausländern und teilweise monatelange Wartezeiten ausgebildeter Fachkräfte auf ein Visum nach Deutschland“. Hinzu kämen „ungedeckte Rentenversprechen, unerfüllbare ideologische Forderungen an die Landwirtschaft und eine übertriebene Gängelung der Autofahrer“.

AKK geht in die Offensive

In vier Wochen findet in Leipzig der CDU-Bundesparteitag statt. Kramp-Karrenbauer hat wohl Glück, dass Wahlen erst im kommenden Jahr stattfinden. Aber sie weiß, dass sie hochgradig angezählt ist und versucht sich in einer Offensive. Sie untermauert ihren Machtanspruch und will die Führung nicht aus der Hand geben. Die Entscheidung über den Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur werden auf dem CDU-Parteitag 2020 gefällt, betont Kramp-Karrenbauer bei einer Pressekonferenz, die wegen des „intensiven Diskussionsbedarfs“ der Parteispitze später beginnt und nur kurz ist. AKK macht auch deutlich, dass sie sich nicht verdrängen lassen will. Es sei in der Vergangenheit bei der CDU immer so gewesen, dass Vorsitz und Kanzlerschaft in einer Hand gelegen hätten, „und das aus gutem Grund“, sagt die Saarländerin, die nach Einschätzung vieler Beobachter mächtig angefressen wirkt.

Kramp-Karrenbauer verweist auf die Personaldebatten in ihrer Partei und appelliert an die Motzer und Meckerer. „Diese Situation erfordert jetzt im Moment ein Höchstmaß an Verantwortung“, sagt sie und betont gleichzeitig, dass sie dieser Verantwortung gerecht werde. An mir liege es nicht, soll das heißen, Kramp-Karrenbauer versucht, den gegen sie gerichteten Speer zurückzuschleudern. „Wer immer meint, diese Fragen müssten im Herbst entschieden werden, der hat dazu auf dem Parteitag Gelegenheit“, sagt sie ihren Gegnern mit Blick auf Leipzig.

Showdown in Leipzig

Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass es in Leipzig zum Showdown kommen wird. Bis dahin könnte es aber noch enger werden für die Vorsitzende. Da ist zum Beispiel die Frage, wie es in Thüringen weitergeht. CDU-Landeschef Mohring macht deutlich, dass er mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Bodo Ramelow Gespräche führen wird. An sich kein Problem, doch Ramelow gehört der Linkspartei an, und mit der darf kein CDUler eine Polit-Ehe eingehen. So will es ein Parteitagsbeschluss. Ob Mohring sich daran hält, ist aber offen. Meutert er, hätte AKK das nächste Problem.

Und es ist ja auch nicht so, dass sie sich aufs Parteiamt konzentrieren könnte. Als Verteidigungsministerin läuft es für Kramp-Karrenbauer gerade auch nicht rund. Ihr Vorschlag, eine von internationalen Truppen geschützte Sicherheitszone in Nordsyrien einzurichten, gerät zum politischen Rohrkrepierer. Gut gemeint, aber unrealistisch, so der Tenor der freundlicheren Reaktionen. Andere sprechen von einem waghalsigen Manöver, bei dem das Leben deutscher Soldaten aufs Spiel gesetzt wird.

Angesichts der massiven Front vor sich, macht sich Kramp-Karrenbauer klein. Für Thüringen habe es „keinen Rückenwind aus Berlin gegeben“, sagt sie und ergänzt, die Niederlage ihrer CDU, aber auch der SPD, habe „offenbar damit zu tun, dass die Zusammenarbeit in der GroKo nicht als positiv wahrgenommen wird“. Kramp-Karrenbauer weiß aber auch, dass sie es bei diesen Sätzen nicht bleiben lassen kann. Viel Luft lässt man ihr nicht mehr, die Gegner stehen bereit. Von der Seitenlinie mahnt ihr Herausforderer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz, den Ausgang der Wahl könne die CDU „nicht mehr ignorieren oder einfach aussitzen“.

Annegret Kramp-Karrenbauer weiß, sie muss liefern. Anderenfalls könnte der nächste Parteitag auch schon wieder ihr letzter als Bundesvorsitzende gewesen sein.