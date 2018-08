Als Papst Franziskus am Wochenende in Irland landete, traf er auf ein gespaltenes Land. Der Empfang des Pontifex wurde von gemischten Gefühlen begleitet. Die katholische Kirche dort hat an Autorität und Glaubwürdigkeit verloren.

Sie kämpft stattdessen um ihre Rechtfertigung, nachdem in den vergangenen Jahren immer neue Skandale um sexuellen Missbrauch und Gewalt in kirchlichen Einrichtungen die grüne Insel erschütterten.

Papstbesuch in Irland Tausendfache Misshandlungen durch Geistliche: Irlands tiefe Wunden der Vergangenheit Lesen Sie auch

Die Zeitenwende ist vollzogen

Für eine Versöhnung dürfte es zu spät sein. Die Zeitenwende ist längst vollzogen. Die mittlerweile mehrheitlich liberale Gesellschaft hat sich nicht nur in den Köpfen von den Fesseln der Kirche gelöst. Für jene Menschen, die so lange gelitten haben, reichen Entschuldigungen und Solidaritätsbekundungen nicht aus.

Sie fordern zurecht, dass Würdenträger, die Täter gedeckt haben, zur Rechenschaft gezogen werden. Der Besuch des Papstes offenbarte nicht nur, wie weit die Iren gekommen sind, sondern zeigt auch den langen Weg, den die katholische Kirche noch vor sich hat.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein