Meinung vor 5 Stunden

Organspende: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plant einen massiven Eingriff in Persönlichkeitsrechte.

Künftig sollen Organentnahmen nach dem Tod automatisch möglich sein, außer jemand hat dem ausdrücklich widersprochen – so will es Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Doch dies wäre ein zu großer Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen. Der Mensch ist eben kein Ersatzteillager.