EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) hält den unterlegenen Bewerber um den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, nach wie vor für einen möglichen Kanzlerkandidaten. „Fast die Hälfte der Parteitagsdelegierten wollte Friedrich Merz als CDU-Vorsitzenden – und ein CDU-Vorsitzender ist immer auch ein möglicher Kanzlerkandidat“, sagte Oettinger den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Mittwoch.

Die Entscheidung über die nächste Kanzlerkandidatur liege aber „zuallererst“ bei der neuen CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Parteichefin sei „für die programmatische und personelle Ausrichtung der CDU verantwortlich – und sie hat das erste Zugriffsrecht auf die Kanzlerkandidatur“, sagte Oettinger der Funke-Mediengruppe. Doch gebe es dabei „keinen Automatismus“.

Was Oettinger seinem Partefreund rät

Oettinger betonte, die CDU brauche „den Sachverstand und die Autorität von allen drei Bewerbern um den Parteivorsitz“. Merz sollte ein Aktivposten in der CDU bleiben, betonte er. Dass für ihn „nicht sofort“ die Regierung umgebildet werde, sei „doch völlig klar“. Es werde aber zu Veränderungen in der Bundesregierung kommen, spätestens 2021 mit der nächsten regulären Bundestagswahl, vielleicht auch früher.

Oettinger riet seinem Parteifreund Merz, „zunächst einmal bei einem Parteiprojekt mitwirken – in einer Programmkommission oder in einem hochrangigen Beirat“.

Kramp-Karrenbauer selbst äußerte sich reserviert zu Merz' Ambitionen auf ein Ministeramt. Sie habe „beim letzten Kabinettsfrühstück nochmal durchgezählt und festgestellt: Das Kabinett war vollzählig“, sagte sie der Wochenzeitung „Die Zeit“. „Es gibt da also für die Kanzlerin keinen Handlungsbedarf.“

Kramp-Karrenbauer widerspricht Gerüchten über einen Bruch mit Merkel

Kramp-Karrenbauer und Merz hatten kürzlich ein Vieraugengespräch geführt. Anschließend erklärte Merz öffentlich, er traue sich ein Amt als Minister im Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu. Kramp-Karrenbauer sagte der „Zeit“ nun über das Treffen: „Unser Gespräch war vertraulich, aber eines kann man sagen: Es ging nicht um die Frage, Minister oder gar nichts – das würde die Partei auch nicht schätzen.“

Kramp-Karrenbauer widersprach zudem Gerüchten über einen Bruch mit ihrer Vorgängerin Merkel, weil diese sie nicht über ihren Rückzug vom Parteivorsitz informiert haben soll. „Als ich Generalsekretärin wurde, habe ich Angela Merkel ausdrücklich darum gebeten, nicht in ihre persönlichen Planungen einbezogen zu werden“, sagte sie. Sie habe im Kopf frei sein wollen. „Insofern war es in Ordnung, dass die Kanzlerin auch mich an jenem Montag überrascht hat.“