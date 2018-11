von Sebastian Moll

Barack Obama hat sich lange auf die Zunge gebissen, zwei Jahre fast war von ihm nichts zu hören, während Donald Trump die mühsam gepflanzten Beete seines politischen Vermächtnisses zertrampelte. Mit der ihm eigenen Selbstdisziplin achtete Obama die gute Tradition amerikanischer Ex-Präsidenten, sich nicht in die Tagespolitik einzumischen. In den vergangenen Wochen hielt Obama es jedoch nicht mehr aus.

Mit jedem Tag, an dem die Zwischenwahlen zum US-Kongress näher rückten, hielt er es für dringlicher, sein noch immer beträchtliches politisches Gewicht in die Waagschale zu werfen. Den unkonventionellen Schritt rechtfertigte er in seinen zunehmend feurigeren Wahlkampfreden mit dem immer dringlicheren Appell, dass es diesmal um alles gehe. Nicht weniger stehe auf dem Spiel als die amerikanische Demokratie selbst.

Zunehmende Mobilisierungs-Aufrufe der Linksliberalen

Obama ist mit diesem Dringlichkeitsappell bei weitem nicht alleine. Unter den von Trump und den seinen so verhassten linksliberalen Eliten herrscht Endzeitstimmung in Amerika. Die Mobilisierungs-Aufrufe auf den verschiedensten medialen Kanälen haben längst ein Crescendo erreicht.

Politik Zwischenwahlen in den USA: Abrechnung mit Donald Trump Das könnte Sie auch interessieren

So schrieb gerade erst der Politologe Brian Klaas in der Washington Post ein Editorial, dass in den finstersten Farben ausmalt, was geschieht, wenn Trump in den kommenden zwei Jahren die volle Kontrolle über beide Kammern des Parlaments behält.

„Trumpismus wird für eine Generation in der amerikanischen Politik zementiert werden“, schreibt Klaas, „und eine existentielle Gefahr für die Demokratie darstellen.“ Robuste Demokratien, so Klaas weiter, stürben nicht durch den Aufstieg eines Demagogen. Sie stürben aber sehr wohl, wenn seine autoritäre Politik in folgenden Wahlen den Stempel der Billigung erhielten.

Wie ausgehöhlt ist die amerikanische Demokratie?

Es ist nicht viel, worauf die amerikanischen Intellektuellen für Dienstag hoffen, eine Rückkehr zu einem zivilen politischen Diskurs erscheint derzeit utopisch. Alleine die Hoffnung darauf, dass irgendwann einmal wieder das Pendel zurückschlagen kann, möchte Amerika sich erhalten. „Dieser Präsident hat den amerikanischen Institutionen und unserer nationalen Kultur bereits immensen Schaden zugefügt. Wir dürfen nicht darauf hoffen, dass sich das von selbst repariert“, schreibt der Historiker Julian Zelizer im Debatten-Magazin Atlantic.

Interview Warum Trump eine gute Chance hat, 2020 wiedergewählt zu werden Das könnte Sie auch interessieren

Das Magazin hat zur Wahl eine Sonderausgabe der Frage gewidmet, wie stark die amerikanische Demokratie ausgehöhlt ist. Die Antworten sind nicht ermutigend. So warnt der moderat-konservative Kolumnist David Frum die Demokraten davor, sich all zu viel von einer möglicherweise zurückgewonnenen Mehrheit im Repräsentantenhaus zu versprechen. Ein Dauerpatt im Parlament, befürchtet Frum, werde Trump nur dazu ermutigen, noch stärker am Parlament vorbei zu regieren.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein