Man darf das Amazonas-Papier mit Fug und Recht historisch nennen: Auch wenn die Kirche darin weiterhin keinen grundsätzlichen Zweifel am Zölibat lässt – ein erster, wenn auch kleiner Schritt ist getan. In den dünn besiedelten Gegenden des Amazonas immerhin kann sich der Vatikan vorstellen, in Zukunft auch verheiratete Männer zum Priesteramt zuzulassen. Damit die Gläubigen nicht nur einmal im Jahr Gottesdienst feiern können.

Nun ist der Amazonas nicht die Alb oder der Schwarzwald, schon weil Gottesdienste hierzulande beileibe nicht nur einmal im Jahr stattfinden. Aber grundsätzlich ist die Problematik doch die gleiche: Es gibt einen realen Mangel an Priestern, den die Kirche nun offenbar zum ersten Mal zum Anlass nimmt, von ihren ehernen Gesetzen abzuweichen. Es scheint, als habe der Realismus Einzug gehalten im Vatikan, zumindest ein Fünkchen. Den Gegnern des Zölibats liefert das Argumente: Wenn im Amazonas Abweichung möglich ist – warum dann nicht auch woanders?