von Mariele Schulze Berndt

In Österreich regiert in den nächsten Monaten ein Expertenkabinett. Das gab es noch nie. Aber es ist keine Katastrophe. Schließlich fällt der Übergang in die Sommerferien und Bundespräsident van der Bellen wird kluge Entscheidungen treffen.

Die parlamentarischen Turbulenzen nimmt man gern in Kauf, wenn damit die antidemokratischen und menschenfeindlichen „Einzelfälle“ aus dem Umfeld der Regierung ein Ende haben. Es war ein Fehler von Sebastian Kurz, Rechtspopulisten an die Schalthebel der Macht zu lassen. Koalitionen mit ihnen sind politisch und moralisch untragbar. Es ist beruhigend, dass die große Mehrheit der Wähler in der EU extreme Parteien ablehnt und andere Mehrheiten möglich macht.

Seit Kurz Neuwahlen ausrief, ist er selbst im Schussfeld der Rechtspopulisten. Die Rachegelüste der verstoßenen Freiheitlichen sind groß. Sie werden Spuren hinterlassen. Über sein eigenes Team hinaus muss er jetzt Vertrauen aufbauen. Da er die parlamentarische Opposition meist ignorierte, ist nicht erstaunlich, dass sie ihm jetzt keine Mehrheit verschafft. Nach der Wahl wird er wohl wieder Koalitionspartner brauchen. Es gehört zur politischen Klugheit, um Partner zu werben. Die ÖVP darf sich nicht wieder in Abhängigkeit von der FPÖ begeben. Österreich braucht eine Regierung, die Vertrauen und demokratische Kultur wieder aufbaut, anstatt sie zu zerstören.