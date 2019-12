+++12.25 Uhr+++ Im Augenblick spricht Saskia Esken. Sie verspricht einen Neuanfang für die SPD. Zentraler Satz: "Wir sind die Partei, die Hartz IV überwindet." Olaf Scholz hört es in der ersten Reihe mit versteinerte Miene. Die Rede kommt überwiegend gut an: Esken hat rhetorisch dazugelernt. Bei der Frage nach der GroKo weicht sie allerdings aus.

+++10.55 Uhr+++ Alle Stühle sind jetzt besetzt: Die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hält ihre Eröffnungsrede. "Mir war es eine große Ehre, eure Parteivorsitzende gewesen zu sein", sagt sie zum Abschluss. Großer Beifall der 600 Delegierten.

+++10.40 Uhr+++ Malu Dreyer, kommissarische SPD-Vorsitzende, eröffnet den Parteitag. Sie schlägt versöhnliche Töne an, gesteht aber auch: "Die vergangenen sechs Monate waren für mich sehr besonders." Und sie beginnt mit einer sehr fairen Geste – einen Dank an Andrea Nahles. Die frühere SPD-Chefin ist nicht nach Berlin gekommen. Malu Dreyer sagt: "Vielen Dank, liebe Andrea, wo immer du uns zuhörst."

+++10.35 Uhr+++ Hier findet der Parteitag statt: die Messehalle im Berliner Westen. 600 Delegierte nehmen teil, dazu mehr als 1000 Journalisten und Gäste.

+++10.30 Uhr +++ Die SPD erfindet sich neu: In Berlin beginnt der Parteitag der Sozialdemokraten. 600 Delegierte aus allen 16 Bundesländern drängeln sich in der Berliner Messehalle, beobachtet von einem Großaufgebot von Journalisten und Gästen. Wichtigstes Thema: Der Parteitag will das neue, umstrittene Spitzenduo installieren, Norbert-Walter Borjans und Saskia Esken. Spannend bleibt, wie der Parteitag die Gretchenfrage nach der Großen Koalition beantwortet – gehen oder bleiben? Die letzten Signale deuten auf eine Fortsetzung des Regierungsbündnisses.

+++10.15 Uhr+++ Die Halle füllt sich. Auch zahlreiche Partei-Promis kommen - hier Wolfgang Thierse.

