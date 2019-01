Man fühlt sich an das Ende der 70er-Jahre erinnert. Die Nato präsentierte als Antwort auf die sowjetische Mittelstreckenrakete SS-20 die amerikanische Pershing 2, die im damaligen Frontstaat Bundesrepublik stationiert werden sollte. Der Streit um die Nachrüstung leitete in Bonn das Ende der Ära Schmidt ein, unter Kohl fanden die Raketen den Weg in die Pfalz oder nach Mutlangen auf die Schwäbische Alb.

Könnte sich die Geschichte wiederholen? So sicher nicht. Sollte Moskau an seiner Rakete festhalten, kommt die Nato zwar wie vor 40 Jahren um eine Antwort nicht herum. Aber in Washington regiert kein verlässlicher Partner mehr, sondern mit Donald Trump jemand, der Sicherheitsgarantien mit Kostenbeteiligung verknüpft. Hier lauern die Probleme und nicht bei der Frage, wo die US-Marschflugkörper lagern sollen. Sicher nicht bei uns. Die neuen Frontstaaten heißen Polen, Rumänien und Bulgarien. Sie haben mit Raketen kein Problem. Im Gegenteil. Sie mussten einst Moskaus Vasallen sein.