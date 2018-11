Der Konflikt schien von der internationalen Agenda verschwunden zu sein – doch Russland führt weiter Krieg gegen die Ukraine. Es mag es abstreiten, es mag auch stets das internationale Recht betonen, dabei verletzt es kaltblütig genau dieses. Es hat völkerrechtswidrig die ukrainische Halbinsel Krim besetzt. Es hat auch längst am Asowschen Meer, dem Nebenmeer des Schwarzen Meeres, Fakten geschaffen. Das Gewässer ist mittlerweile ein russisches Meer. Damit kann Moskau Kiew jederzeit wirtschaftliche und politische Nadelstiche versetzen.

Die Ukraine versinkt derweil in einem selbst geschaffenen System aus Korruption und Vetternwirtschaft. Die stetige Gängelung von Moskau lässt das Land jedoch nicht den Weg gehen, den es eingeschlagen hat: in Richtung EU und der Nato. Kiew ist hilflos angesichts der russischen Drohgebärden und bettelt geradezu um eine Einmischung des Westens, ohne die das Land in kleine, nicht überlebensfähige Einheiten zu zerfallen droht.

