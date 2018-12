Alle Jahre wieder wachsen vor Weihnachten die bundesdeutschen Spendensummen in den Himmel: Das Christfest ist nun mal das Fest des Schenkens – und dabei denkt der Deutsche nicht nur an Freunde und Familie. Wobei „der Deutsche“ so eigentlich nicht mehr zutrifft. Tatsächlich geben immer weniger Menschen in Deutschland Geld für den guten Zweck. Ganz neu ist das Phänomen nicht, aber es gibt zu denken.

Vor wenigen Tagen hat die Gesellschaft für Konsumforschung gemeinsam mit dem Deutschen Spendenrat die Zahlen für dieses Jahr vorgelegt: Von Januar bis September 2018 haben die Deutschen rund 3,3 Milliarden Euro gespendet – und der größte Batzen folgt noch. Bis Jahresende, so erwarten es die Forscher, wird die Summe privater Spenden auf deutlich über fünf Milliarden Euro angewachsen sein. Das ist beileibe kein Pappenstiel. Tatsächlich wird sogar mit einem Zuwachs von bis zu sechs Prozent gerechnet im Vergleich zu 2017. Es könnte also alles in bester Ordnung sein aus Sicht der Hilfsorganisationen, wäre da nicht ein bemerkenswertes Detail: Das Geld stammt von einem immer kleiner werdenden Anteil der Bevölkerung. War es im Jahr 2005 noch gut die Hälfte der Deutschen, die für humanitäre Hilfe, für den Naturschutz und für Opfer von Naturkatastrophen den Geldbeutel öffnete, so rafft sich mittlerweile nicht mal mehr jeder Dritte zum Spenden auf.

Mitleidsmüde angesichts der Not

Woran das liegt, darüber kann trefflich spekuliert werden. Liegt es am mangelnden Zusammengehörigkeitsgefühl in der individualisierten Gesellschaft? Das ist zumindest plausibel. Genauso erscheint Solidarität mit den Schwachen wohl manchem sinnlos in einer Zeit, in der die Steuern sprudeln, Milliarden in tiefergelegte Bahnhöfe versenkt werden und selbst erfolglose Manager noch fette Boni kassieren. Nach dem Motto: Wozu soll gerade meine Hilfe nötig sein, wenn andere doch im Geld schwimmen? Auf der anderen Seite werden wir von einer Flut von Bildern über humanitäre Katastrophen in aller Welt überspült, was gerade bei hilfsbereiten Menschen eher ein Gefühl von Ohnmacht erzeugt als den dringenden Wunsch zu helfen. Mitleidsmüdigkeit nennen Fachleute diesen Effekt.

Dass immer weniger immer mehr spenden, hat, anders als man vermuten könnte, nicht damit zu tun, dass sich das Spenden nur noch die Wohlhabenden leisten. Im Gegenteil. Grundsätzlich spenden Menschen mit höheren Einkommen zwar größere Beträge. Wie Untersuchungen ergeben haben, ist die unterste Einkommensklasse bemerkenswert solidarisch und gibt im Vergleich zu allen andern den größten Anteil ihrer Einkünfte.

Banale Gesetze des Mitleids

Die Ökonomie des Mitleids unterliegt bisweilen auch ganz banalen Gesetzen: Beispielsweise braucht es die naheliegende Gelegenheit. Da die Kirchen ihre große Anziehungskraft verloren haben, ist der sonntägliche Gottesdienst schlechter besucht, folglich werfen weniger Menschen Geld in den Opferstock – das ist eine simple Rechnung. Und nur wer sich dem jeweiligen Sportverein zugehörig fühlt, wird diesem Geld überlassen. Das gleiche ließe sich vom Dorf oder der lokalen Initiative sagen. Das heißt nicht, dass der moderne, mobile Mensch, der meist nicht mehr in über Jahrzehnte gewachsenen Bezügen lebt, kein Herz hätte. Es fehlt ihm aber schlicht der richtige Kontext, um eben dieses und den Geldbeutel zu öffnen.

Der Löwenanteil der Spenden kommt übrigens von den über 70-Jährigen. Wollen die Wohltätigkeitsorganisationen also auch in Zukunft noch Spenden generieren, werden sie an den Gelegenheiten arbeiten müssen: Die spielen sich zunehmend digital und punktuell ab (Stichwort Crowdfunding). Ob diese allerdings je in der Lage sein werden, die Dauerspende oder die Fördermitgliedschaft als den wichtigsten Spendenanstoß zu ersetzen, das ist alles andere als ausgemacht.