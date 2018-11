„Die Würde des Menschen ist unantastbar“, steht in Artikel 1 des Grundgesetzes. „Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt“, heißt es weiter. Damit ist Jens Spahns Plan einer Widerspruchsregelung Altpapier. Denn der Vorschlag des Ministers macht Menschen zu einem potenziellen Organ-Lager, kurz: Zum Objekt ohne Selbstbestimmungsrecht. Das aber ist vom Staat nicht nur zu respektieren, sondern aktiv zu wahren.

Eine schriftliche Willenserklärung oder das Einverständnis von nächsten Verwandten im Fall des Hirntods eines Menschen ist daher unabdingbare Voraussetzung von Organspende. Dass daraus keine Organ-Pflicht werden soll, ist die Haltung der weitaus meisten Abgeordneten des Bundestags.

Meinung

Keine Frage – die Zahl der Organspenden muss gesteigert werden, und nur der Staat kann die Weichen dafür stellen. Ein erster Schritt muss sein, deutlich mehr Transparenz in die Organisation von Transplantationen zu bringen. Denn die Bürger haben ein Recht darauf, zu wissen, wer genau wann worüber entscheidet. Die Antwort wäre eine zwingende Konsequenz aus den zurückliegenden Missbrauchsfällen gewesen. Sie unterblieb bisher.

Ein zweiter Schritt muss sein, was auch im Bundestag vorgeschlagen wurde: Bürger bei Behördengängen bewegen, Farbe zu bekennen. Viele sind ja theoretisch zur Spende bereit. Krankenkassen legen schon jetzt in Schreiben an Kunden Spender-Unterlagen bei. Vernünftig. Denn wie heißt es richtig? Steter Tropfen höhlt den Stein.