Die SPD existiert seit 150 Jahren, länger als jede andere Partei in Deutschland. Sie hat gute Zeiten gesehen und ebenso schwere. Sie hat im Kaiserreich Rechte für die Arbeiter erkämpft, in der Weimarer Republik die junge Demokratie mitgestaltet, unter den Nazis gelitten und später maßgeblich dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik zur Erfolgsgeschichte wurde. Der SPD hat dieses Land immens viel zu verdanken. Ginge sie unter, wäre die Republik ärmer.

Sie wird aber untergehen, wenn die Genossen so weitermachen wie bisher: Selten wirkte die SPD so verloren wie unter Andrea Nahles und Olaf Scholz. Vor einem Dreivierteljahr wurden die beiden noch als Hoffnungsträger gefeiert, als sie den Unglücksraben Martin Schulz ablösten. Und heute? Nahles muss sich von Altkanzler Schröder niedermachen lassen, Vizekanzler Scholz wird von Tag zu Tag blasser.

Der Aufbruch ins Wahljahr 2019 ist vergeigt

Gnadenlos treten sich die Genossen gegenseitig ans Schienbein. Einig scheinen sie nur in der Einschätzung, dass dieses Führungsduo keine Zukunft hat.

Die Angst vor dem endgültigen Absturz erklärt, warum die Sozialdemokraten in wachsender Panik Altlasten abwerfen wie Sandsäcke aus einem sinkenden Luftschiff. Nahles erklärt den Abschied von Hartz IV, Scholz spricht von Steuererhöhungen für Besserverdienende, Sozialminister Heil kommt mit einem abenteuerlichen Rentenvorschlag. Es sind Verzweiflungstaten. Um zu überleben, setzt die SPD auf ihre alte Stammwählerschaft – und was davon übrig ist. Wieder einmal soll eine Vorstandsklausur an diesem Wochenende das Ruder herumreißen. Parteivize Malu Dreyer, Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, spricht von "SPD pur".

Dahinter steht der durchsichtige Versuch, Wählern nachzulaufen. Auch in der Politik gilt: Nachlaufen kann man nur dem, der davongelaufen ist. Bei der SPD sind das Hunderttausende. Fast eine Million Mitglieder hatte die SPD, als 1989 die Mauer fiel. Heute sind es weniger als die Hälfte. Gerhard Schröder holte bei der Bundestagswahl 1998 mehr als 40 Prozent und machte die Sozialdemokraten zur stärksten Partei. Heute geben ihnen Umfragen bundesweit noch 15 Prozent – deutlich hinter den Grünen. Noch düsterer das Bild in Baden-Württemberg. Hier ist die SPD mit kläglichen neun Prozent auf FDP-Niveau gesunken. Eine Volkspartei schrumpft zum Studienratsverein.

Und an allem soll Schröders Agenda schuld sein? Oder das flapsige Auftreten der Bundesvorsitzenden? Die Ursachen des Niedergangs reichen tiefer. Studien sagen: Die SPD verliert ihre Wähler zwangsläufig, da es in einem Land, das Zechen schließt und Fließbänder ins Ausland verlagert, immer weniger Arbeiter gibt. Die Partei verdorrt, weil der Boden, im dem sie wurzelt, austrocknet. Die Erklärung ist nicht von der Hand zu weisen, aber sie ist nur ein Teil der Wahrheit. Seit Jahrzehnten stößt die einstige Arbeiterpartei ihre Stammklientel systematisch vor den Kopf. Schröders Hartz-Reformen spielen dabei zweifellos eine Rolle, auch wenn sie dazu beitrugen, dass die Menschen wieder Arbeit hatten und Deutschland heute weit besser dasteht als viele Länder in Europa.

Weniger gern spricht die SPD über eine andere, wichtigere Ursache ihrer Misere: die Entfremdung der Parteispitze von der Wählerschaft. "Ein typischer sozialdemokratischer Funktionär ist ein Soziologiestudent im zwölften Semester, der jemanden kennt, der schon einmal einen Hammer in der Hand gehabt hat", soll Norbert Blüm einmal gesagt haben. Der Befund gilt mehr denn je. Nur wenige in der Berliner Führungsblase haben jemals eine Werkshalle von innen gesehen. Andrea Nahles studierte 20 Semester Germanistik, bevor sie Berufspolitikerin wurde. Ihr Möchtegern-Nachfolger Kevin Kühnert studierte erst Publizistik und Kommunikationswissenschaft, später Politik und Soziologie. Einen Abschluss besitzt er in keinem seiner Studiengänge. Ihn hatte Gerhard Schröder wohl im Auge, als er vor jenen Junggenossen warnte, die im Kapuzenpulli zum Parteitag schlurfen und dabei verkennen, was klassische SPD-Wähler erwarten. Die meisten von ihnen sind konservativer, als die klugen Köpfe im Willy-Brandt-Haus wahrhaben wollen.

Und so zerreißt sich die SPD zwischen ihrer glorreichen Vergangenheit als Arbeiterpartei in einer Industriegesellschaft und einer weniger glorreichen Zukunft in einer Informationsgesellschaft. Im Zeitalter von Digitalisierung und Globalisierung müsste sie Antworten für jene bieten, die sich als Verlierer der großen Umwälzungen fühlen. Tut sie aber nicht. Stattdessen verkämpfte sie sich in den Koalitionsverhandlungen für den Familiennachzug nicht anerkannter Asylbewerber. Die AfD bedankt sich. Für sie mag der Niedergang der Sozialdemokratie ein Grund zur Freude sein. Für alle anderen nicht.