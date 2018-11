von Julius Müller-Meiningen, Rom

Man kennt die Situation aus Familien. Die Kinder gehorchen nicht. Die Eltern haben die Wahl, ein Auge zuzudrücken oder den Kindern die eigenen Vorstellungen mit Autorität und Strafen aufzwingen zu wollen. Auch die Europäische Union trägt Züge einer Familie, die es gerade mit einem besonders widerspenstigen Heranwachsenden zu tun hat. Wie ein pubertierender Rebell beharrt die Regierung in Rom auf ihren expansiven Haushaltsplänen. Wie könnte unter diesen Umständen eine verantwortungsvolle Politik der Erziehungsberechtigten, in diesem Fall der EU-Staaten gegenüber Rom aussehen?

Die Lage ist kompliziert. Denn die Regierung aus der Antisystem-Partei Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega scheint gewillt, den Konflikt auf die Spitze zu treiben. Die Koalitionschefs Luigi Di Maio und Matteo Salvini spotten sogar über Brüssel. In den Haushaltsplanungen für das kommende Jahr sieht die Populisten-Regierung eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vor. Weil Italien einen Schuldenberg von 2,3 Billionen Euro mit sich herumschleppt, hält Brüssel diese Politik für unverantwortlich.

Der EU-Stabilitätspakt erlaubt bis zu drei Prozent Neuverschuldung. Doch weil die Finanzkrise von 2008 die Verletzlichkeit klammer Staaten offenlegte, ist die Sanierung der Staatskonten umso dringender geworden. Daher hatte die Vorgängerregierung, die im Frühjahr abtreten musste, eine Neuverschuldung von 0,8 Prozent versprochen. Dabei durfte sie sich selbst in den Vorjahren in derselben Größenordnung verschulden wie nun die Populisten. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der EU. Eine durch Spekulation gegen Italien an den Finanzmärkten ausgelöste erneute Schuldenkrise könnte die gesamte Euro-Zone in den Abgrund ziehen. So die Befürchtungen.

Natürlich führt letztlich kein Weg an einer Reduzierung der Schulden vorbei. Und natürlich handelt die Populisten-Regierung in Rom unverantwortlich, in dem sie den Konflikt weiter befeuert. Doch es zeugt ebenso wenig von Verantwortungsbewusstsein in Brüssel, auf dem Recht des Stärkeren zu beharren. Denn die Koalition will zwar ihre Wahlversprechen, wie die Einführung eines Grundeinkommens für Arbeitslose, die Reduzierung des Renteneintrittsalters oder Steuersenkungen, einlösen. Vor allem aber geht es ihr im Budgetstreit um Machtinteressen. Ihr Kalkül ist es, die angeschlagene Reputation der EU in Italien weiter zu beschädigen. Das bereits in der Vergangenheit gestrickte Narrativ von den erbarmungslosen EU-Bürokraten, die durch eiserne Sparvorschriften für den unbefriedigenden Status Quo in Italien verantwortlich seien, wird fortgesponnen.

Die EU-Kommission empfiehlt die Einleitung eines Strafverfahrens und sichert sich damit den Schwarzen Peter in Italien. 60 Prozent der Wähler unterstützen laut Umfragen die Pläne der Regierung. Sie würden bestraft, wenn die Mitgliedsstaaten im Januar ein Defizitverfahren einleiten sollten. Das ist das Szenario, das die beiden De-Facto-Regierungschefs in Rom im Hinterkopf haben. Politisches Kapital dürften sie aus dieser Dynamik bei den Europawahlen im Mai schlagen. Spitzt sich der Konflikt bis dahin zu, bekommen die Populisten noch mehr Rückenwind und mehr Einfluss, auch in den Institutionen der EU. Dies ist die Falle, in die die EU derzeit tappt.

Es bedarf deshalb eines Kraftakts. Die EU muss Rom finanziellen Spielraum lassen im Gegenzug für echte strukturelle Reformen. Die Populisten-Regierung könnte so bei den Wählern ihr Gesicht wahren und die Wahlversprechen zumindest auf dem Papier einlösen. Denn Grundeinkommen und Steuersenkungen lindern Frust, effizienter machen sie Italien nicht. Die Regierung ist gerade sechs Monate im Amt, die Spannungen sind enorm. Jeder Tag, der vergeht, bringt Italien einen weiteren Schritt hin zur Realität. So kann Brüssel punkten. Und die leeren Versprechen der Populisten fliegen auf.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein