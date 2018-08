Sie freue sich auf frische Brezeln, die sie immer in ihrer Stammbäckerei in Ulm kauft, sagte Mesale Tolu, als sie noch in Istanbul saß. Morgen kann sie diesen Alltags-Ritus wieder aufnehmen. Die Journalistin durfte die Türkei verlassen.

Sie diente als Spielball anderer, politischer Interessen. Wer von Präsident Erdogan und seinen ergebenen Richter freigelassen wird, entspringt einer politischen Entscheidung. Von rechtsstaatlichen Grundsätzen entfernt sich die Türkei immer mehr.

Tolu triumphiert nicht

Mesale Tolu bleibt auf dem Boden. Sie triumphierte nicht, als sie wohlbehalten in Echterdingen gelandet war. Sie verweist auf jene unbekannten Menschen, die in türkischer Haft sitzen und erst nach Monaten erfahren, was sie angeblich verbrochen haben.

Leinfelden-Echterdingen Mesale Tolu aus der Türkei nach Deutschland zurückgekehrt – Journalistin erinnert an zahlreiche Aktivisten in türkischer Haft

Tolus ehemalige Leidensgenossen haben kein Solidaritätskomitee, das ihnen den Rücken freihält. Sie sind Verfügungsmasse eines Apparates, der auf den neuen Sultan mit dem Hasenherz hört. Erdogan hat Angst und verbreitet Angst. Wie alle sogenannten starken Männer.

