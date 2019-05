Politik im Südwesten Die Grünen gewinnen auch in der Region auf Kosten der CDU

Die Kommunalwahlen spiegeln wider, was sich bei den Europawahlen bereits abgezeichnet hat. Dabei fährt die CDU landesweit teils herbe Verluste ein, Freie Wähler und Grüne sind die Gewinner. Dieses Bild ergibt sich nicht nur in Großstädten wie Stuttgart, Karlsruhe und Mannheim. Auch in unserer Region setzt sich dieser Trend fort.