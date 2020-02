Benjamin Strasser, FDP-Bundestagsabgeordneter (Wahlkreis Ravensburg):

Benjamin Strasser | Bild: Tanja Juliana

„Der angekündigte Rückzug von Thomas Kemmerich und die Auflösung des Landtages sind notwendige Schritte, die ich sehr begrüße. Neuwahlen in Thüringen sind dringend nötig. Sie dürfen nun nicht von der CDU blockiert werden. Ich habe meiner Partei immer zu einer knallharten Abgrenzung gegenüber der AfD geraten. Eine systematische Zusammenarbeit oder Abhängigkeit von Rechtsextremen sind für uns keine Option.“

Christoph Hoffmann, FDP-Bundestagsabgeordneter (Wahlkreis Lörrach-Müllheim):

Christoph Hoffmann | Bild: Picasa

„Ich bin froh, dass Thomas Kemmerich seinen Rücktritt erklärt hat. Damit ist der Weg für Neuwahlen frei. Kemmerich hätte das Amt niemals annehmen dürfen. Die heutige Korrektur war daher zwingend.“ Hoffmann betonte, es sei bedauerlich, „dass ein kleiner Landesverband in der Lage ist, mit kapitalen Fehlern den nun gerade wieder besseren Ruf der Freien Demokraten zu beschädigen. Da werfen sich Führungsfragen auf. Das darf nicht passieren.“

Marcel Klinge, FDP-Bundestagsabgeordneter (Wahlkreis Schwarzwald-Baar):

Marcel Klinge | Bild: www.jenshagen.info

„Ich bin froh, dass Thomas Kemmerich und die Thüringer FDP den Weg für Neuwahlen freimachen. Er hätte das Amt nicht annehmen dürfen. Die heutige Korrektur war daher zwingend nötig. Die FDP darf jetzt und in Zukunft keinerlei Zweifel daran lassen, dass sie fest in der Mitte verankert ist und sich in ihren Werten und Zielen klar zur AfD und deren rechten Ideologien abgrenzt. Das Votum liegt erneut bei den Bürgern in Thüringen. Ich hoffe sehr, dass Neuwahlen die schwierige Patt-Situation im Land beenden.“

Birgit Homburger, FDP-Kreisvorsitzende (Kreis Konstanz):

Birgit Homburger | Bild: Laurence Chaperon

Dass Kemmerich die Wahl ursprünglich überhaupt angenommen hatte, hielt die ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete und frühere Landeschefin für einen großen Fehler. „Der Rücktritt war der richtige Schritt, auch dass die Fraktion Neuwahlen beantragt hat“, sagt sie: „Jetzt kommt es darauf an, wie die anderen Parteien auf den Antrag reagieren.“