Der Mann war polizeibekannt und einschlägig vorbestraft. Er stand auf einer Liste islamistischer Gefährder. Er sollte festgenommen werden, doch die Beamten trafen ihn nicht an und rückten wieder ab. Nach dem Anschlag in Straßburg stellen sich alte Fragen mit neuer Dringlichkeit. Warum versagt der Rechtsstaat immer wieder bei der Aufgabe, solchen Tätern rechtzeitig das Handwerk zu legen – in Frankreich ebenso wie in Deutschland?

Frankreich Schüsse auf dem Weihnachtsmarkt: So ist die Stimmung in Straßburg nach dem Anschlag Das könnte Sie auch interessieren

Mit den üblichen Reflexen ist der Kampf gegen den Terror nicht zu gewinnen. Das zeigt dieser Fall deutlich. Abschiebung? Der mutmaßliche Todesschütze stand in Deutschland vor Gericht und wurde nach Frankreich ausgewiesen. Zuwanderung begrenzen?

Der 29-Jährige hat zwar nordafrikanische Wurzeln, aber er ist in Frankreich geboren und französischer Staatsbürger. Die Geschichte dieses Attentats verweist weniger auf Fragen der Zuwanderung, sondern vielmehr auf eine gescheiterte Integration. Wer Sicherheit will, muss hier den Hebel ansetzen.