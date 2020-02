Wie reagiert der Landesverfassungsschutz auf den Anschlag in einem benachbarten Bundesland?

Wir prüfen zunächst, ob die Person, um die es sich dreht, bekannt ist, ob es Kontakte gab in unser Bundesland. So gingen wir auch bei dem jüngsten Vorfall in Halle oder dem Anschlag in Kassel vor. In diesem Fall sind wir natürlich auf die Angaben der Polizei und der Kollegen vom Verfassungsschutz in Hessen angewiesen und nehmen dann eigene Recherchen vor. Hat der Mann beispielsweise bis vor wenigen Monaten in Baden-Württemberg gelebt? Wer stand mit dem Täter in Verbindung?

Wie bereiten Sie sich auf so eine Lage vor?

Unserer Aufgabe ist in erster Linie, die zuständigen Behörden in die Lage versetzen, solche Taten zu verhindern. Das gelingt aber eben nicht immer.

Wie ermitteln Sie in diesem Bereich?

Wenn es darum geht, Einzeltäter festzustellen oder eine militante Gruppe aufzuklären versuchen wir, mit offenen und verdeckten Mitteln an die Gruppen heranzukommen.

Das heißt, Sie setzen V-Männer ein?

Zum Beispiel. Aber wenn Sie das Beispiel Halle nehmen, wo sich der Täter selbst radikalisiert hat und Einzeltäter war, ist das natürlich schwierig.

Einzeltäter sind also schwieriger vor dem geplanten Anschlag abzufangen?

Grundsätzlich Ja. Es zeigen sich Radikalisierungsabläufe, die nicht immer aus einem Gruppenzwang entstehen. Wir sehen stattdessen zunehmend Menschen, die sich selbst radikalisieren. Natürlich kann man über Kontakte und gewisse Einflüsse von außen auch solche Täter aufspüren, aber es ist schwierig, frühzeitig solche Zeichen zu erkennen.