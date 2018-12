Staatschef Emmanuel Macron versprach den Opfern des Angriffs die Solidarität Frankreichs. „Solidarität der gesamten Nation mit Straßburg, unseren Opfern und ihren Familien“, schrieb Macron im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Aus dem Ausland kamen zahlreiche Beileidsbekundungen. „Erschüttert über die schreckliche Nachricht aus Straßburg“, schrieb auch Regierungssprecher Steffen Seibert im Kurzbotschaftendienst Twitter. „Welches Motiv auch immer hinter den Schüssen steckt: Wir trauern um die Getöteten und sind mit unseren Gedanken und Wünschen bei den Verletzten.“

Die britische Premierministerin Theresa May äußerte sich „schockiert und traurig über die schreckliche Attacke in Straßburg“. Frankreich ist in den vergangenen Jahren immer wieder Ziel islamistischer Anschläge geworden. Der amerikanische Präsident Donald Trump spricht auf Twitter über eine "sehr schlimme terroristische Attacke". Er kündigt an, sich nun noch mehr für den Grenzschutz einzusetzen und fordert von seinen politischen Gegenspielern, den Weg dafür frei zu machen.

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich „tief erschüttert“ über den Terroranschlag in Straßburg geäußert und die „feige Tat“ verurteilt. „Unsere Gedanken sind bei den Opfern, unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen“, schrieb der SPD-Politiker am Mittwochmorgen auf Twitter. Die Bundesregierung tue alles, um den französischen Freunden beizustehen, versicherte Maas.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seinem französischen Amtskollegen Emmanuel Macron nach dem Anschlag in Straßburg sein Mitgefühl ausgedrückt. „Ich möchte Ihnen, auch im Namen meiner Landsleute, meine tief empfundene Anteilnahme aussprechen“, schrieb Steinmeier in einem Brief am Mittwoch. Er habe mit großer Trauer von „dem feigen Anschlag“ erfahren. „Meine Gedanken sind in diesen Stunden bei den Angehörigen und Freunden der Opfer und bei den Verletzten, die noch lange an den Folgen dieses Anschlags tragen werden“.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sei laut Nachrichtenagentur dpa tief ebstürzt über den Anschlag in Straßburg und lobt die Arbeit der Sicherheitskräfte. Diese haben „sehr zielorientiert und sehr gut gearbeitet“, sagte er. „Natürlich die französischen zuallererst aber auch auf der deutschen Seite wurde hier sehr gut reagiert.“ Ein Fehlverhalten könne er derzeit nicht erkennen, zumal der mutmaßliche Täter, nachdem er in Deutschland zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, abgeschoben worden sei.

Auch Jean-Claude Juncker meldete sich zu Wort: „Meine Gedanken sind bei den Opfern der Schießerei in Straßburg, die ich mit großer Entschiedenheit verurteile“, schrieb EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf Twitter.

„Das Mitgefühl ist groß“, sagt CDU-Europaabgeordneter Andreas Schwab gegenüber unserer Redaktion. Zum Zeitpunkt des Angriffs sei er nicht mehr in Straßburg gewesen, stand aber mit seinen dortigen Kollegen in engem Kontakt. „Bis um 2 Uhr waren meine Kollegen im Parlament. Das ist eine Belastungsprobe und keine schöne Erfahrung.“

Der Europaabgeordneter aus dem Regierungsbezirk Freiburg befand sich im März 2016 in einer ähnlichen Situation, als bei Anschlägen in Brüssel das dortige Parlamentsgebäude abgeriegelt wurde. Schwab befindet sich aktuell auf dem Weg nach Straßburg und spricht von strengen Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze. Auf Twitter schreibt der Abgeordnete:

FDP-Chef Christian Lindner schreibt auf Twitter seine Gedanken nach den Vorfällen in Frankreich.

Auch der Freiburger OB Martin Horn gedenkt auf Facebook den Toten von Straßburg:

Seit Anfang 2015 wurden dabei mehr als 240 Menschen getötet. Straßburgs Weihnachtsmarkt ist einer der ältesten und größten in Europa. Er gilt seit längerem als potenzielles Anschlagsziel und wird deswegen verstärkt von der Polizei bewacht.

Nach den Schüssen auf dem Weihnachtsmarkt riegelte die Polizei auch das Gebäude des Europäischen Parlaments in Straßburg ab. Wegen der polizeilichen Absperrung konnten Parlamentarier, Mitarbeiter und Journalisten das Gebäude am Abend zunächst nicht verlassen. In der Nacht begannen die Behörden dann, die Menschen aus dem Gebäude zu bringen.

