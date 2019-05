von Mariele Schulze Berndt

Mit einem Misstrauensvotum hat Österreichs Parlament gestern der Expertenregierung von Bundeskanzler Kurz nach fünf Tagen ein frühes Ende beschert. Und das, obwohl 52 Prozent der Bevölkerung laut Umfragen wollen, dass Kurz im Amt bleibt.

Bundespräsident ernennt neuen Kanzler

Österreichs ebenso besonnenem wie flexiblen Bundespräsident Alexander Van der Bellen obliegt es,einen neuen Bundeskanzler und auf dessen Vorschlag neue Minister zu ernennen. Während der Debatte über das Misstrauensvotum stand den Kabinettsmitgliedern der Schrecken ins Gesicht geschrieben. Sebastian Kurz nickte seinen Ministern immer wieder beruhigend zu. In seiner Entgegnung auf den Antrag der Opposition blieb er jedoch ungerührt und wiederholte sachlich bekannte Argumente.

Ibiza-Video löst Krise aus

Ausgelöst wurde die Regierungskrise durch das Strache/Gudenus–Video von der Ferieninsel Ibiza. Es hat eine ungeheure Eigendynamik entwickelt. Denn es entlarvte den damaligen Chef der rechtspopulistischen FPÖ, den Vizekanzler Strache als korruptionsanfällig und voller krimineller Energie, somit für die Regierung völlig ungeeignet.

Kurz hatte deshalb Neuwahlen angekündigt. Doch die Opposition möchte ihn nicht mit dem äußerst vorteilhaften Kanzlerbonus in den Wahlkampf ziehen lassen. Deshalb muss der 32-Jährige konservative Hoffnungsträger nach 525 Tagen als Kanzler Abschied vom Regieren nehmen. Vorübergehend vermutlich. Denn das Europawahlergebnis hat gezeigt, dass er in der Bevölkerung nicht an Sympathie eingebüßt hat. Im Gegenteil, seine Botschaft, das Land mit Umsicht und Verstand vor dem Chaos zu retten, kommt an.

Sebastian Kurz: „Wir trotzen nicht nur dem Regen, wir trotzen allem, was kommen mag“

Am Sonntagabend nach gewonnener Europawahl wirkte der sonst kühl und überlegt auftretende Kurz ehrlich erleichtert über den klaren Sieg der ÖVP bei den Europawahlen. „Wir trotzen nicht nur dem Regen, wir trotzen allem, was kommen mag“, tröstete er seine Anhänger, die sich mit „Kanzler Kurz“ Sprechchören bedankten.

Die FPÖ-Granden beschwören derweil das Bild von der freiheitlichen Familie, die in der Not zusammenhält. Jeder habe sich schon einmal in eine peinliche Situation gebracht. Strache sei wegen des Videos zurückgetreten. Jetzt gelte es den Versuch zu verhindern, „die FPÖ zu vernichten“, so die EU- Spitzenkandidatin Steger. Gestern wurde bekannt, dass ihm bei der EU-Wahl mehr als 33 000 Wähler ihre Stimme gegeben haben. Er könnte ein Mandat im Europaparlament beanspruchen.

Bundespräsident Alexander van der Bellen hatte die Opposition gemahnt: „Denken Sie nicht daran, was sie für ihre Partei kurzfristig herausholen können“. Doch diese Mahnung blieb ungehört. Bei den Sozialdemokraten hatte sich die Debatte über den Misstrauensantrag schon vor Tagen verselbstständigt. Während Partei–Chefin Pamela Rendi-Wagner auf eine Festlegung warten ließ, kamen klare Voten aus mehreren SPÖ-Landesverbänden. Rendi-Wagner fand schließlich die passende Argumentation: Kurz habe sich nie um die Oposition im Parlament gekümmert. Er habe nie den Dialog oder gar Kompromisse mit den SPÖ-Abgeordneten gesucht, sondern durchregiert. „Er will diktieren. Aber Vertrauen kann man nicht erzwingen. Das muss man sich erarbeiten.“

Kurz‘ Enttäuschung wird in vielen Interviews deutlich. Er hatte geglaubt, die FPÖ habe sich verändert, hatte engen Kontakt zu Strache gesucht. „Ich habe nicht in den Menschen hineinsehen können“, sagte er. „Doch neben der guten Regierungsarbeit seien auch Anstand und eine Grundhaltung für eine Regierungsarbeit nötig“. Die fehle den Freiheitlichen.