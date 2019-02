Herr Schlegel, als die Bundesrepublik vor 70 Jahren gegründet wurde, entschlossen sich die Väter und Mütter des Grundgesetzes für einen sozialen Rechtsstaat. Das war mutig.

Es gibt viele Länder auf der Erde, in denen das anders geregelt ist. In Deutschland aber wurde das Soziale zum Staatsziel erhoben. Die Bundesrepublik bezeichnet sich als sozialer Rechts- und sozialer Bundesstaat. Daraus leiten wir das Sozialstaatsprinzip oder Sozialstaatsgebot ab.

Warum hat sich Konrad Adenauer damals dafür entschieden?

Das war nicht nur Adenauer allein, sondern der gesamte Herrenchiemseer Konvent, der das Grundgesetz erarbeitet hat. Das Soziale als Grundpfeiler der Bundesrepublik war Reaktion auf die Weimarer Republik und die Zeit des NS-Regimes. Nach einem verheerenden Krieg wie dem II. Weltkrieg, wo kein Stein auf dem anderen geblieben war, hatte der Staat keine andere Wahl, als sich auch auf das Soziale zu besinnen.

Es mehren sich die Stimmen, denen die sozialen Standards nicht mehr genügen. Sie fordern ein bedingungsloses Grundeinkommen.

Davon halte ich wenig. Dieses Grundeinkommen muss ja jemand bezahlen. In Zeiten, in denen die Steuern sprudeln, kann sich das ein Staat vielleicht noch leisten. Sagen wir einmal 1000 Euro monatlich pro Bürger. Bedingungslos heißt aber: Jeder erhält es, unabhängig von seinem sonstigen Einkommen, seinen Fähigkeiten, seinem Arbeitswillen. Denn alles andere wäre schon eine Bedingung. Der Staat dürfte dieses Grundeinkommen also auch einem Einkommensmillionär nicht verweigern. Ob das die Welt gerechter macht, bezweifle ich.

Eine 83-jährige Frau hält am verschiedene Euromünzen. Viele Menschen sind auf die Grundsicherung vom Staat angewiesen. | Bild: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)

Grundeinkommen hört sich doch gut an.

Finden Sie? Vater Staat ginge bei einem bedingungslosen Grundeinkommen mit einer Gießkanne übers Land, ohne die sozialen Unterschiede auszugleichen. Auch wer schon hat, dem würde nicht mehr gegeben. Das Preisniveau insgesamt würde angehoben.

Aber es würde den Arbeitszwang überflüssig machen? Eine neue Kultur entstünde… .

… aber doch nur, solange andere für mich früh aufstanden. Denn eines ist klar: Die finanziellen Mittel, die der Staat für die Wohltat des bedingungslosen Grundeinkommens braucht, müssten von den hier lebenden Menschen, der deutschen Gesellschaft, zuvor erwirtschaftet werden. Man kann nur ausgeben, was man zuvor eingenommen hat. Und außerdem würde man mit dem bedingungslosen Grundeinkommen die Verbindung zwischen Fordern und Fördern aufbrechen. Der Staat müsste nur noch fördern. So einfach geht das nicht.

Im Herbst jährt sich der Mauerfall, dem die deutsche Einheit folgte. Ostdeutsche wurden damals ohne Vorleistung und ohne Beitragszahlungen ins deutsche Rentensystem aufgenommen. Das war ein Risiko.

Die Entscheidung war dennoch richtig. Es war richtig, die Sozialversicherung, wie sie in den alten Bundesländern bestand, auf das Gebiet der ehemaligen DDR zu übertragen. Die Sozialversicherung ist geprägt durch das Umlageverfahren, bei dem, kurz gesagt, die junge, erwerbstätige Generation zum Beispiel für die Renten der Älteren zahlt. Kapital wird in der Sozialversicherung nicht angespart.

Demonstranten stehen während der mündlichen Verhandlung über die Rechtmäßigkeit von Hartz-IV-Sanktionen vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Sozialgericht Gotha hält die Praxis, nach der Hartz-IV-Empfängern Leistungskürzungen drohen, wenn sie ihren Pflichten nicht nachkommen, für verfassungswidrig. Daher hat es einen Fall in Karlsruhe vorgelegt. Das Urteil wird in der Regel einige Monate nach der Verhandlung verkündet. | Bild: Sebastian Gollnow (dpa)

Wie konnte das gutgehen?

Nur auf diesem Weg konnten im Jahr der Wiedervereinigung 16 Millionen Bürger aus dem Osten zum Beispiel in das Rentengefüge der Bundesrepublik aufgenommen werden. Mit einem kapitalgedeckten Verfahren hätte das nicht funktioniert, weil kein Kapital da war. Im Nachhinein kann man sagen: Die Wiedervereinigung ist auch deshalb gelungen, weil die Ost-Rentner mitgenommen und so behandelt wurden, als hätten sie ihr Erwerbsleben nicht in der ehemaligen DDR, sondern in der Bundesrepublik verbracht.

Dadurch konnten nun auch hochrangige Stasi-Offiziere eine Rente beanspruchen.

Die Staatssicherheit genoss in der alten DDR einige Privilegien. Ihre Mitglieder dachten, sie könnten diese Vorrechte mitnehmen. Das wurde aber nicht realisiert.

Politik Sieben Fakten zum Sozialstaat Das könnte Sie auch interessieren

Von der Geschichte in die Zukunft. Wird es unseren ausgebauten Sozialstaat in 20 oder 30 Jahren noch geben?

Ja, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen: Das Fundament dafür ist eine starke Wirtschaft, in der die finanziellen Mittel, die für soziale Sicherung nötig sind, erwirtschaftet werden müssen. Dies funktioniert nur, wenn wir technisch weiterhin vorne mitspielen und viel exportieren. Das Label „Made in Germany“ muss stark bleiben. Sonst gehen uns die Mittel aus, um den verästelten Sozialstaat zu unterhalten. Und: Die Bevölkerung muss das System weiterhin akzeptieren, sich seiner Vorteile und seines Wertes bewusst sein. Dafür muss das System verstanden werden, müssen die Zusammenhänge zum Beispiel zwischen Arbeit, Beitragszahlung und der Finanzierung von Renten, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und Leistungen der Krankenversicherung zumindest im Ansatz klar sein. Viele Medienberichte zu diesem Thema heben die Mängel des Sozialstaats hervor, den Missbrauch im Einzelfall oder Unzulänglichkeiten. Das Positive sehen wir nicht mehr.

1949 waren viele Deutsche arm oder verarmt – aber optimistisch. Heute ist es umgekehrt. Was ist passiert?

Vielleicht ist es heute schick, sich in einer gewissen depressiven Grundstimmung zu bewegen. Nachrichten sind dann interessant, wenn etwas schief läuft, wenn über Skandale, Krisen, Katastrophen berichtet werden kann. Ich kann mich an keine Berichte im Fernsehen über Dinge erinnern, die gut laufen. Höchstens im Sport, dort gibt es zwangsläufig einen Sieger, den wir feiern wollen. Aber das allgemeine Gesellschaftsleben wird vor allem negativ dargestellt.

Das ist in unserer Zeitung anders. Dort finden sie zahlreiche Beispiele für Ehrenamt oder für uneigennütziges Engagement, also Positives.

Das ist untypisch. Aber Kompliment an Ihre Zeitung, wenn es ihr gelingt und ihr Anspruch ist, nicht nur die Schattenseiten in unserem Leben zu beleuchten, sondern auch darüber zu berichten, was gut läuft. Und in Deutschland läuft sehr vieles sehr, sehr gut.

Ein Rentnerpaar sitzt auf einer Bank vor dem Reichstag und sonnt sich. Laut Schlegel ist das Renteneintrittsalter eine der wenigen Stellschrauben, an der man drehen kann, wenn man die Rentenversicherung stabilisieren will. | Bild: Stephan Scheuer (dpa)

Beim Stichwort Ehrenamt wird einem der Name Gerhard Schröder nicht als erster einfallen. Dennoch hat er mit seiner Agenda 2010 das Land verändert.

Schröder hat damals viel getan, um die sozialen Systeme stabil zu halten. Er war mutig und zupackend. Er hat erkannt, dass sich Deutschland den Wohlstand nur bewahren kann, wenn sich die deutsche Wirtschaft auch in einer globalisierten Welt dauerhaft behaupten kann, auch international. Und Schröder wusste, dass der hiesige Wohlstand im Wesentlichen aus dem Bereich unserer Exportwirtschaft, unseren Industriekernen und weniger auf Dienstleistungen beruht. Ende der 90er Jahre war dies gefährdet, weil die Produktionskosten zu hoch und damit unsere Konkurrenzfähigkeit auf den Märkten gefährdet waren.

Wie kam das?

Die Lohnnebenkosten waren zu hoch. Gerhard Schröder hat die Notbremse gezogen. Der Arbeitsmarkt wurde beweglicher, flexibler gestaltet. Und es gab Einschnitte bei den Leistungen, die der Staat bisher gezahlt hat.

Themen des Tages Politikwissenschaftler Sven Jochem: „Das bedingungslose Grundeinkommen wäre eine administrative Revolution“ Das könnte Sie auch interessieren

Sie sind CDU-Mitglied. Da überrascht es, dass Sie Gerhard Schröder so positiv sehen.

Es geht um die Wirtschaftspolitik, nicht um das Parteibuch. In diesem Bereich hat er als Bundeskanzler viel vorangebracht. Ein gut ausgebauter Sozialstaat beruht nun einmal auf einer gut funktionierenden Wirtschaft. Gerhard Schröder hat dies erkannt und insoweit gute, kluge Entscheidungen getroffen.

Männer gehen zur Zeit mit 65 Jahren und sieben Monaten in Rente. Wie lange geht das noch gut?

Das Renteneintrittsalter ist eine der wenigen Stellschrauben, an der man drehen kann, wenn man das System der gesetzlichen Rentenversicherung stabilisieren will. Wir wissen alle, dass die Lebenserwartung von Menschen stark gestiegen ist. Wenn wir einmal die 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts als Maßstab nehmen, dann werden Männer heute im Schnitt etwa elf Jahre älter als damals und Frauen um rund zehn Jahre. Das heißt aber auch: Die Bezugszeit der Renten hat sich seit 1960 praktisch verdoppelt. Männer erhalten heute ihre Rente etwa 20 Jahre lang, in den Sechzigern kamen sie gerade 10 Jahre lang in deren Genuss. Wenn wir das sehen, wird klar, dass das Renteneintrittsalter auf Dauer kein Tabu sein kann.

Politik Der Traum vom Grundeinkommen: Schöne Theorie oder realistisches Konzept? Das könnte Sie auch interessieren

Dann werden Frauen oder Männer bald bis zum 70. Geburtstag arbeiten gehen?

Das denke ich schon. Wenn man gesund und fit ist, ist das in Ordnung. Sehr plausibel finde ich den Vorschlag, dass bei einer statistisch nachgewiesenen Verlängerung der Lebenserwartung zum Beispiel um drei Jahre ein Jahr länger gearbeitet wird. Ich akzeptiere allerdings, dass es verschiedene Formen von Arbeit gibt, bei denen ein längeres Arbeiten nicht attraktiv ist. Klar ist auch, dass man früher in Rente gehen darf, wenn man der Arbeit nicht mehr gewachsen ist.

Sie kommen von der Alb. Dort im Schwäbischen ist das Schaffen fast Selbstzweck. Im Lied heißt es „Schaffe, schaffe, Häusle bauen.“ Gilt das noch?

Ja. Mit „Häusle bauen“ ist das Eigenheim gemeint, und das ist gut so. In Deutschland gibt es zu wenig Menschen, die in den eigenen vier Wänden wohnen. Im Mittelmeerraum sind Wohneigentum und der Wunsch nach den eigenen vier Wänden viel mehr verbreitet als in Deutschland. Ich sehe diese Form des Eigentums auch als Alterssicherung an. Die Politik sollte mehr dafür tun, dass Menschen während ihres Erwerbslebens in die Lage versetzt werden, Wohneigentum aufzubauen, damit im Alter zumindest keine Miete mehr gezahlt werden muss.