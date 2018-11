Die Befürworter hatten sich den 31. März 2019 schon im Kalender markiert. Denn dann, so hofften sie, würden Europas Uhren zum letzten Mal auf die Sommerzeit umgestellt– und zwar dauerhaft. Doch die 28 Mitgliedstaaten bremsen. Frühestens 2021 könne mit einem Aus des Rituals gerechnet werden, über das sich viele Bürger ärgern. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wollte das Thema noch vor der Europawahl 2019 erledigen: „Die Menschen wollen das. Wir tun das“, sagte er nach dem Ende einer zweimonatigen Online-Befragung Mitte dieses Jahres.

An der hatten sich 4,6 Millionen Bürger beteiligt, davon alleine drei Millionen aus Deutschland. Repräsentativ war diese Konsultation nicht, bindend sollte sie auch nicht sein. Juncker verstand sie allerdings als Auftrag und preschte vor, wurde aber von der Wirklichkeit eingeholt. Es gebe „große Bedenken“, bilanzierte Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer (Wien hat derzeit den halbjährlich wechselnden EU-Ratsvorsitz inne) nach einer Sitzung mit seinen Kollegen Ende Oktober.

Unmittelbar vor dem nächsten Treffen der Minister am kommenden Montag stellte nun auch Brüssels Verkehrskommissarin Violeta Bulc in einer Tischvorlage fest, dass der ehrgeizige Zeitplan definitiv nicht zu halten sei. Für ein Ende des Drehens an den Uhren 2021 aber gebe es eine breite Mehrheit. Das Problem hat sich der Kommissionspräsident nach übereinstimmender Meinung vieler Diplomaten selbst eingehandelt. Um die Entscheidung nicht als Order der EU-Zentrale erscheinen zu lassen, überließ er es ausdrücklich den Mitgliedstaaten, sich bis zum 1. April selbst für eine künftige Zeitzone zu entscheiden. Heraus kam bisher ein weitgehendes Durcheinander.

Denn offenbar gibt es Befürworter für jeden Weg: So plädieren Finnland, Dänemark und die Niederlande für eine ständige „Normalzeit“ – die oft als „Winterzeit“ bezeichnet wird. Die baltischen Staaten sowie Portugal, Zypern und Polen tendieren zur Sommerzeit – ebenso wie der deutsche Bundesrat. Griechenland will die heutige Uhrenumstellung am liebsten fortführen. Wirklich festgelegt hat sich aber noch keine Regierung. Abstimmung untereinander gibt bisher nicht.

Dabei sollte ein Flickenteppich eigentlich vermieden werden. Heute ist die Gemeinschaft in drei Zeitzonen unterteilt, künftig – so das gegenwärtige Bild – könnten es sogar vier oder fünf sein. Eine zentrale Entscheidung der Kommission, so die Kritiker Junckers, hätte dieses Chaos vermieden. Doch nun kann die Kommission nicht mehr zurück. Eine Lösung wird zusätzlich dadurch erschwert, dass die Amtszeit des Europäischen Parlamentes und der EU-Kommission Mitte nächsten Jahres endet. Dann wird gewählt und bis die neuen Institutionen wieder arbeitsfähig sind, dürfte sich 2019 dem Ende zuneigen.

Damit fehlen auch alle Gesprächsforen, in denen sich die Mitgliedstaaten verbindlich abstimmen und ihre künftige Zeitzone vereinbaren können. Etliche Regierungen befürchten darüber hinaus Verwerfungen zu Hause. Zwar ist das Thema populär. Vor allem bei der Frage, ob künftig die Sommer- oder die „Winterzeit“ gelten soll, gehen die Meinungen in der Bevölkerung jedoch weit auseinander. Zahlreiche Experten warnen sogar davor, sich von der Vorstellung einer Sommerzeit mit ständig langen hellen Abenden verleiten zu lassen.

Die anhaltende Dunkelheit am Morgen könne zu Depressionen führen, hieß es. Es sei am natürlichsten, wenn sich die Uhrzeit am Zenit der Sonne orientiert. Mittags um zwölf steht das Gestirn am höchsten Punkt seiner Laufbahn – damit entspräche diese Normalzeit auch dem Zeitgefühl der Menschen. Wer lange voraus plant, sollte vielleicht das neue Datum schon vorsichtig ins Auge fassen: Sonntag, 28. März 2021. Frühestens dann könnte die neue Zeit für die EU-Bürger beginnen. Entweder die Uhren werden ein letztes Mal auf die Sommerzeit umgestellt, die dann für immer gilt. Oder der Eingriff entfällt, weil Deutschland die „Normalzeit“ als Dauerlösung behält.

