Gemessen an den Herausforderungen, vor denen die Europäische Union steht, steht ihr Motor fast still. Italien setzt die Partner unter Druck, die Ost-Länder reagieren mit heftiger Abwehr auf alle Versuche, sie zur Aufnahme von Migranten zu zwingen. Kanzlerin Merkel hat einen Großteil ihrer Strahlkraft verloren, mit der es oft gelungen ist, die übrigen EU-Mitglieder einzufangen. Selbst der als Prophet Europas gefeierte Franzose Macron hat es versäumt, die Distanz zwischen seinen Träumen von einer anderen Union und der Realität zu überbrücken.

Österreichs Kanzler Kurz, der zu den Ost-Ländern, aber auch zu Italien, Deutschland und Frankreich gute Drähte hat, konnte diesen Spagat nicht schaffen. So blieb in Salzburg kaum etwas übrig, als die großen Hoffnungen zu begraben und den informellen Charakter des Treffens zu betonen. So ist es leichter, mit leeren Händen dazustehen. Zumal man sich in vier Wochen in Brüssel wieder sieht. Ob es bis dahin Fortschritte gibt? Vermutlich nicht.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein