Der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche ist ein Fass ohne Boden: Schon vor Jahren kamen die Übergriffe Geistlicher an Kindern und Jugendlichen ans Licht, von denen noch immer nicht alle aufgedeckt sind.

Nie mehr werden die Erlebnisse sie loslassen

Längst nicht jeder Betroffene kann über das sprechen, was ihm widerfahren ist. Die Erlebnisse werden sie nie mehr los lassen. Der Papst hat erstmals eingeräumt, dass auch Nonnen von Priestern und Bischöfen missbraucht wurden. Das ist ein Novum. Doch die Strukturen sind verkrustet in diesen katholischen Männerbünden. So bleibt fraglich, ob es zu schnellen Verfahren kommen wird.

Katholische Kirche Missbrauch junger Nonnen: Doris Wagner wurde als junge Ordensschwester in Bregenz von einem Priester vergewaltigt

Der Staat muss sich einmischen

Deshalb muss sich der deutsche Staat in die Aufklärung einmischen. So hatte in Australien eine staatliche Kommission das Vernehmungsrecht und Zugriff auf alle Akten. Ein Vertrag zwischen dem Bund und der Bischofskonferenz wäre ein erster Schritt, um die Aufklärung voranzutreiben. Daran sollte auch die Kirche Interesse haben, um zu verhindern, dass sich noch mehr Gläubige abwenden.