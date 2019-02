Doris Wagner ist eine der vielen Klosterschwestern, die schwere Vorwürfe gegen hohe kirchliche Würdenträger erheben: Die heute 34-jährige Philosophin und Theologin war 2008 von einem Priester in der Ordensgemeinschaft "Das Werk" in Bregenz, in der Frauen und Männer zusammen lebten, vergewaltigt worden und hatte dies ihrem Gemeindevorsteher in Rom gemeldet. Danach, sagt sie, habe sie ein Geistlicher bedrängt, der auf seinen Wunsch hin ihr Beichtvater geworden sei.

Bei diesem soll es sich um den österreichischen Pater Hermann Geissler handeln, der vergangene Woche beim Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre der Kirche seinen Rücktritt eingereicht hat, weil er die Nonne massiv im Beichtstuhl bedrängt haben soll. Er weist Wagners Vorwürfe zurück.

Heute kann sie wieder lachen: Doris Wagner studierte Theologie, ist verheiratet und hat einen kleinen Sohn. | Bild: privat

Das Leben im Kloster, auf das sie als Abiturientin so gespannt war, war für die junge Frau schnell zur Hölle geworden.

Als sie 2003 in den Orden eintrat, musste sie sich nicht nur dauerhaft von ihren Eltern verabschieden, sondern lebte völlig von der Welt abgeschnitten: Ohne Bücher, Radio oder Fernsehen. Mit den anderen Schwestern durfte sie nichts Persönliches reden.

"Er kam immer wieder in mein Zimmer"

"Wir mussten ein Unterkleid tragen, damit die Mitbrüder im Haus unsere Körperformen nicht sehen konnten", sagt sie. Ihre verantwortliche Schwester, der sie sich nach der Vergewaltigung anvertraute, schrie sie an: "Sieh zu, dass du dich von ihm fernhältst. Sonst wirst du zur Gefahr für ihn". "Er kam immer wieder in mein Zimmer und ließ mich nie gekannte Schmerzen leiden", sagt sie.

Doris Wagner fordert Konsequenzen von Papst Franziskus: „Das bloße Zugeben, es gibt diese Fälle und es ist schlimm und wir haben ja schon etwas getan, ohne das zu konkretisieren, das fühlt sich als Betroffene an, als ob sich jemand über uns lustig machen wollen würde.“ 2011 war ihr der Austritt gelungen: Ein 30-jähriger Mitbruder, der den Orden verließ, hatte ihr Mut gemacht. Beide Verfahren gegen den Pater wurden eingestellt. Heute ist Doris Wagner verheiratet und hat einen kleinen Sohn.