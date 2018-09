Es könnte so einfach sein: Wir verzichten auf Kunststofftüten und auf Mikroplastik in Kosmetik und schon haben wir unser Plastikproblem gelöst. Doch so leicht ist es nicht. Was wir an Plastik-Kleinstteilchen in die Umwelt jagen, verursachen wir zum allergrößten Teil unbewusst. Das zeigt die Studie des Fraunhofer-Instituts.

Von Reifen und Schuhsohlen reibt viel mehr Mikroplastik in die Natur, als alle Cremes und Waschmittel zusammen enthalten. Heißt das, dass wir zurück auf metallbeschlagene Wagenräder und Holzclogs wechseln sollten? Natürlich nicht. Und man muss Plastik auch nicht immer mit einer hysterischen Sorge begegnen, als ob es angereichertes Uran wäre. Aber die Studie zeigt, wie wenig der Einzelne allein durch ein verändertes Konsumverhalten gegen Umweltverschmutzung ausrichten kann.

Die Kunststoff-Vermeidung und den Umgang mit dem erschreckend schlecht erforschten Mikroplastik kann nur der Staat lenken. Doch hier fehlen Strategien und Gesetze.

