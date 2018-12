Der Flughafen Buenos Aires Ezeiza zeigte den Linienflug der Kanzlerin auf seiner Internetseite als gelandet an. Merkel musste wegen einer Panne ihres Regierungsflugzeugs mit der Linienmaschine zu dem Gipfel in der argentinischen Hauptstadt anreisen.

Merkel verpasste wegen ihrer verspäteten Ankunft die Beratungen der Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer am ersten Gipfeltag weitgehend. In der Runde vertreten wurde sie durch ihren Wirtschaftsberater und Chefunterhändler Lars-Hendrik Röller.

Berlin Merkel muss Flug zu G20 unterbrechen – Technischer Defekt am Airbus

Auch ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Donald Trump musste wegen der Flugzeug-Panne verschoben werden. Das Gespräch will Merkel am Samstag nachholen. Die Kanzlerin will sich am zweiten Gipfeltag zudem vor Beginn der Arbeitssitzungen mit Russlands Staatschef Wladimir Putin treffen. Dabei dürfte die Ukraine-Krise im Mittelpunkt stehen.

(AFP)