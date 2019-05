von AFP

Angela Merkel wünsche Naruhito für seine Regentschaft „glückliches Gelingen“ und Japan „eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung in Sicherheit und Frieden“.

„Angesichts der zahlreichen und vielfältigen globalen Herausforderungen bleibt die Zusammenarbeit unserer Länder zentral“, schrieb Merkel. Die Kanzlerin zeigte sich „überzeugt, dass die enge und vertrauensvolle Freundschaft zwischen Japan und Deutschland“ auch durch das zukünftige Engagement des neuen Kaisers vertieft werde.

Merkel erinnerte an den Deutschlandbesuch Naruhitos im Jahr 2011 und eine Begegnung in Tokio im Februar dieses Jahres. Sie lud den neuen Kaiser zu einem weiteren Besuch in Deutschland ein.

Nach der Abdankung seines Vaters Akihito hatte Naruhito am Mittwoch den Chrysanthemen-Thron bestiegen. Im Oktober folgt eine große öffentliche Zeremonie mit zahlreichen Staatsgästen und einem Autokorso durch Tokio.