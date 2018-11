Der Bundestag macht einen Knopf an den Migrationspakt – verbunden auch mit dem sehnlichen Wunsch, dass sich die Aufregung über den Pakt legen möge. Dabei ist der Wirbel über diese Vereinbarung in Berlin gemacht. Die Öffentlichkeit wurde spät vertraut gemacht mit dem UN-Pakt. Das ist umso erstaunlicher, als in Berlin Kommunikationsberater und Medienexperten in Kompaniestärke durch die Flure der Ministerien eilen, ohne dass man nur einen klaren Satz vernimmt.

Meinung Der UN-Migrationspakt ist unverbindlich, heißt es. Warum dann der Aufwand? von Uli Fricker

Kommunikation geht anders.

Es beginnt mit dem Begriff. Migration ist ein Fremdwort, das in diesem Fall mehr verschleiert als offenlegt. Wie wäre es mit Zuwanderung, was schon deutlich konkreter ist? Oder mit Massenflucht, was die Sache auf den Punkt bringt. Die Betroffenen verlassen ihre Heimat unfreiwillig. Sie fliehen vor Krieg oder schreiendem Unrecht – wie aus Nigeria, das sich beim Aushandeln des Paktes hervorgetan hat. Die Ehrlichkeit beginnt bei einem Wortgebrauch, den alle verstehen.