von dpa/ afp

An der indonesischen Küste sind bei einem Tsunami mindestens 222 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 740 weitere wurden verletzt, als die Flutwelle nach einem Vulkanausbruch die Küstenregionen zwischen den Inseln Java und Sumatra überrollte, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde am Sonntag mitteilte. Demnach trafen die Flutwellen Küsten in der Meerenge der Sundastraße im Verlauf des späten Samstagabend.

Auf Videos im Internet war zu sehen, wie Rettungskräfte inmitten von Trümmern zerstörter Häuser nach Überlebenden suchen. Ein Augenzeuge sagte der indonesischen Nachrichtenagentur Antara News und der Zeitung „Jakarta Post“, er habe gesehen, wie die Tsunamiwelle Hunderte Menschen mit sich riss. An den Stränden hatten sich zahlreiche Touristen aufgehalten. Helfer und Behörden gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer weiter steigt.

Nach Angaben von Wissenschaftlern wurde der Tsunami offenbar durch einen Vulkanausbruch auf der Insel Krakatau ausgelöst. Dadurch sei es zu einem Erdrutsch unter Wasser gekommen.

Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring. Dort kommt es regelmäßig zu Erdbeben, Tsunamis und Vulkanausbrüchen. Erst Ende September waren bei zwei schweren Beben mit anschließendem Tsunami auf der Insel Sulawesi mehr als 2.000 Menschen ums Leben gekommen.

Zudem weckt die Flutwelle vom Samstagabend Erinnerungen an den 26. Dezember 2004. Damals hatte ein Seebeben der Stärke 9,1 vor der Nordwestküste Sumatras einen Tsunami ausgelöst, bei dem in den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans mehr als 230.000 Menschen umkamen. Allein in Indonesien wurden damals 170.000 Tote registriert.