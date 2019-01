Nancy Pelosi ist nicht das, was man eine unumstrittene Oppositionsführerin in den USA nennen würde. Vor ihrer Bestätigung als Sprecherin des Repäsentantenhauses gab es eine Bewegung, Pelosi nicht mehr zu unterstützen – ein Aufstand, den sie noch niederschlagen konnte. Das erklärt den Erfolgsdruck, unter dem sie im Streit um den "Shutdown" in den USA steht. So wie Präsident Donald Trump auf der anderen Seite scheint sie sich tief in einen Schützengraben zurückgezogen zu haben, aus dem Breitseiten gefeuert werden, aber Annäherungen bisher nicht erkennbar sind. Dabei ist das derzeitige Tauziehen um Trumps Mauerfinanzierung nur ein Vorwand für maximale Machtspiele. Die Summe von 5,6 Milliarden Dollar, die der Präsident für die Grenzsicherung will, ist angesichts des Gesamtetats ein lächerlich geringer Betrag. Das weiß auch Pelosi, doch die eigentliche Kraftprobe lautet: Trump im neuen Jahr kraftvoll auszubremsen und ihm zu zeigen, dass nun ein anderer Wind im Kongress weht.

Jahrelang, so wie es Trump angedroht hat, wird dieser Haushalts-Konflikt sicher nicht dauern. Doch er genügt schon, um die Frustration über die politischen Eliten beim Volk erneut ins Maximale zu steigern. Viele der betroffenen Staatsdiener haben bereits Probleme, Hypotheken, die Miete oder Autokredite zu bedienen. Wer lenkt nun als erster ein? Ein Entgegenkommen wäre fast schon ein Imagegewinn für jenen, der als erster wieder zur Vernunft zurückkehrt – und nicht unbedingt ein Gesichtsverlust, wie es der politische Gegner interpretieren wird.

Doch die Präsidentschaftswahlen 2020 erschweren den Demokraten die Einigung und die Frage, ob Donald Trump eine zweite Amtszeit gelingen kann. Immer früher, so scheint es, werfen Bewerber den Hut in den Ring. Die progressive Senatorin Elizabeth Warren machte jetzt mit der Gründung eines entsprechenden Komitees aus ihrer Absicht keinen Hehl, mindestens 20 weitere Demokraten dürften folgen – wobei alle in einem Bemühen vereint sein dürften: Sich auf Donald Trump als den größten anzunehmenden Betriebsunfall der amerikanischen Präsidentschaftsgeschichte einzuschießen und kein gutes Haar am Amtsinhaber und dessen Politik zu lassen.

Man darf gespannt sein, wie sich die Bewerber der Opposition durch Sachpolitik voneinander abheben können – oder ob es am Ende darauf ankommt, den Präsidenten mit den griffigsten Zoten zu überziehen, so wie es jetzt eine frisch gewählte Volksvertreterin mit palästinensischen Wurzeln durch den Begriff "motherfucker" getan hat.

Erosion politischer Kultur

Zu einer solchen Erosion der politischen Kultur hat Trump seinen Teil beigetragen, dem an überparteilicher Verständigung nie gelegen war. Was ihn übrigens kaum von seinem Vorgänger Obama unterscheidet, der einmal in Richtung Opposition auf dem Kapitol die Worte schleuderte: Wir haben gewonnen, nun lebt gefälligst damit.

Die Polarisierung der politischen Debatte und der Verfall der guten Sitten ist keine Trumpsche Innovation – diese Begleiterscheinungen treten lediglich in seiner Präsidentschaft noch deutlicher als bisher zutage, weil sich Trump als großer Polemiker keine Mühe gibt, sie zu überdecken. Das hat die Hürden für eine Einigung in Sachfragen in enorme Höhe gelegt. Und gleichzeitig ist die Bereitschaft bei einem Teil der Demokraten gestiegen, von einem Amtsenthebungsverfahren zu reden – obwohl noch nicht einmal der Abschlussbericht von Sonderermittler Robert Mueller in Sachen Russland-Kooperation des Trump-Teams vorliegt und die Frage bisher unbeantwortet ist, was denn eigentlich das eines "Impeachment" würdige Kardinal-Verbrechen des Präsidenten ist. Die US-Demokraten wären gut beraten, im Machtfieber des Jahres 2019 nicht über das Ziel hinauszuschießen – so wie es die Republikaner einst mit dem dann gescheiterten Amtsenthebungsverfahren gegen Bill Clinton getan haben.