SPD vor 3 Stunden

„Man kommt sich dann ein bisschen vor wie die Krabbelgruppe“: Kevin Kühnert über den Umgang mit jungen Leuten in der Politik, Verstaatlichungen und seinen Respekt vor Angela Merkel

Er ist der Schreck aller Konservativen, dabei hat er wenig Erschreckendes an sich: Kevin Kühnert ist ausgeprochen freundlich im Umgang und angenehm unprätenziös. Im SÜDKURIER-Interview in Überlingen erzählt der Chef der Jungsozialisten, warum er BMW keinesfalls morgen in Staatshand überführen will – und warum er trotz aller Kritik keine Äußerung bereut: „Ich will ja streiten“, sagt der 29-Jährige. Nur so könnte man dem Wähler wieder die Unterschiede zwischen den Parteien nahebringen. Was der Berliner auch verrät: Kanzler werden will er nicht – und Machogehabe hält er für aus der Zeit gefallen.