Herr Kühnert, kann man mit einer Partei noch Staat machen, die mit den Rechtsaußen von der AfD gemeinsame Sache gemacht hat? Sprich: Steigt die SPD jetzt aus der GroKo aus?

Es wäre ein Leichtes gewesen zu sagen: Wir gehen jetzt. Ein besseres Momentum kann man sich ja kaum denken. Hier geht es aber um etwas Größeres: Die CDU war 70 Jahre lang Teil des demokratischen Blocks, der sich bei allen Differenzen klar gegen Rechtsextremismus gestellt hat. In dieses Lager müssen sie nach diesem fatalen Fehler zurückkehren. Das ist für mich jetzt das erste Interesse, nicht taktische Erwägungen der SPD. Es kann nicht sein, dass nur noch die Parteien links der Mitte eine klare Abgrenzung gegen den rechten Rand vornehmen. Es hängt jetzt alles stark davon ab, ob die CDU-Vorsitzende zeigt, dass sie Autorität in den eigenen Reihen hat und ihre Beschlüsse auch durchsetzen kann.

Worum geht es am Samstag beim Koalitionsausschuss?

Annegret Kramp-Karrenbauer muss uns darlegen, was sie jetzt konkret vorhat. Worte haben wir genug gehört. Was in Thüringen passiert ist, kann nicht ungeschehen gemacht, aber die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten muss rückgängig gemacht werden. Das ist unsere erste und wichtigste Forderung. Wie Kramp-Karrenbauer das genau anstellt, wie sie ihre Abgeordneten in Thüringen dazu bringt, diesen Fehler zu beseitigen, das liegt in ihrer Hand. Die Thüringer Verfassung bietet mehrere Möglichkeiten: Entweder stellt der Ministerpräsident die Vertrauensfrage oder der Landtag stimmt seiner eigenen Auflösung zu. Das Wesentliche ist: Der Zustand, der mit den Stimmen der AfD geschaffen wurde, muss beseitigt werden. Das ist der Job der CDU-Vorsitzenden.

Wer hat in der CDU nun eigentlich das Sagen? Ist es noch Kramp-Karrenbauer, oder ist es die Kanzlerin, die zum Koalitionsausschuss eingeladen hat?

Das ist im Moment unklar. Angela Merkel nannte den Pakt mit der AfD einen unverzeihlichen Fehler. Diese Wortwahl halte ich für angemessen. Das Problem ist nur: Diese Worte blieben bisher ohne Wirkung. An Beschlüssen gegen die Zusammenarbeit mit der AfD mangelt es der CDU nicht. Sie haben nur nicht dazu geführt, dass sich die CDU in Thüringen dafür verantwortlich gefühlt hat. Das wirft schon die Frage auf, inwiefern die Abläufe in der CDU noch funktionieren. Kramp-Karrenbauer möchte die nächste Bundeskanzlerin werden, aber hat nicht einmal einen Landesverband mit ein paar Tausend Mitgliedern im Griff, und das in einer so grundsätzlichen Frage. Das ist es, was uns so schockiert und genau das wollen wir beim Koalitionsausschuss geklärt haben: Mit was für einer Partei haben wir es eigentlich zu tun?

Kevin Kühnert (Mitte), Bundesvorsitzender der Jusos und stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD, spricht bei einer kleinen Demonstration vor der CDU-Zentrale. Gut ein Dutzend Jusos waren vor die Zentrale gezogen, um gegen die Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen zu demonstrieren. | Bild: Michael Kappeler

Sind es denn wirklich nur die paar Tausend Mitglieder in Thüringen, oder ist es eine grundlegende Kluft, die sich bei der CDU auftut?

Es ist nicht nur Thüringen und es geht nicht nur um die Werte-Union. Es gab ja auch viele, die sich nach der Wahl von Herrn Kemmerich positiv geäußert haben: der CDU-Landesvorsitzende in Brandenburg, der Fraktionsvorsitzende von Berlin, der Ost-Beauftragte der Bundesregierung, der das Ganze als Regierung der Mitte bezeichnet hat. Das muss man sich mal vorstellen: Wer ist dann eigentlich noch Rechtsaußen, wenn Höcke von einem CDUler zur Mitte erklärt wird? Das sind keine Einzelphänomene, das ist längst ein größeres Problem.

Nicht nur die CDU sprach von einer Koalition der Mitte, die FDP hat noch deutlicher in dieser Richtung argumentiert. Kann Christian Lindner noch Parteivorsitzender bleiben?

Christian Lindner ist ein Showman. Dass er gestern die Vertrauensfrage im Parteivorstand der FDP stellte, ist verlogen. Er hat seine Partei zu einer Ein-Mann-Partei aufgebaut, und jetzt soll sie den einzigen Mann an der Spitze absägen? Darauf hat Christian Lindner gesetzt, er hat gezockt. Wir wissen, dass er in die Entscheidung in Thüringen eingebunden war. Kramp-Karrenbauer sagt, sie hat ihn explizit gewarnt, den Kandidaten ins Rennen zu schicken. Lindner hat es trotzdem laufen lassen. Das ist mal wieder, zum zweiten Mal, nachdem er die Jamaika-Gespräche hat platzen lassen, der Beweis dafür, dass er taktisches Kalkül über gesamtgesellschaftliche Fragen stellt. Damals hieß es: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Jetzt hieß es plötzlich: Es ist besser, mithilfe von Nazis zu regieren, als nicht zu regieren. Das ist eine beeindruckende moralische Flexibilität.

Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP und Fraktionsvorsitzender im Bundestag, gibt ein Statement zur Situation nach der Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen. | Bild: Martin Schutt

Die Parteispitzen von CDU und FDP wirkten ziemlich überfordert am Mittwoch. Aber wirklich überrascht konnten sie nicht sein, oder?

Nein. Herr Kemmerich hat ja gesagt, er geht nur in diesen dritten Wahlgang, wenn auch ein Kandidat der AfD antritt, weil er sonst Gefahr laufen würde, von denen gewählt zu werden. Wenn er diese Worte ernst gemeint hat, bedeutet das, dass er vorgeblich nicht mit den Stimmen der AfD gewählt werden wollte. In dem Moment, als die Landtagspräsidentin das Ergebnis verkündete, muss ihm klar gewesen sein: Ich bin gerade mit den Stimmen der AfD gewählt worden. Dann hatte er fünf Sekunden Zeit, bis er die Frage zu beantworten hatte, ob er die Wahl annimmt. Das wäre sein Zeitfenster gewesen. Er hat es verpasst.

Jetzt hat Björn Höcke mit taktischem Kalkül die bürgerlichen Parteien ins Chaos gestürzt. Haben wir die Partei nicht ernst genug genommen?

Naja, in der AfD laufen diverse Leute herum, die uns bei aller Schärfe der Rhetorik zum Trotz ein bisschen skurril vorkommen. Aber man sollte nicht unterschätzen, dass es dort auch Köpfe gibt, die zwar Fürchterliches im Schilde führen, die aber alles andere als dumm sind. Die wissen genau, was sie tun. Herr Höcke wusste, was er bei dieser Landtagssitzung tat, und er hatte es offensichtlich bei CDU und FDP mit Leuten zu tun gehabt, die ihm strategisch nicht gewachsen waren. Die haben sich von Höcke in die Tasche stecken lassen.

War das ein einmaliger Ausrutscher?

Die demokratischen Kräfte in diesem Land müssen jetzt dafür arbeiten, dass dieser Tabubruch einmalig bleibt. Die Gefahr ist, dass der Damm nach rechts gebrochen ist, dass sich Leute immer wieder darauf beziehen, dass es das ja schon mal gab. Auch gegen eine schleichende Normalisierung solcher Ereignisse müssen wir kämpfen. Ich habe mich deshalb sehr gefreut, dass am Mittwoch bundesweit spontan Leute auf die Straße gegangen sind, um zu zeigen: Das ist nicht normal. Auch wenn es mit Thüringen „nur“ ein Bundesland war, verstehen wir, dass es bundesweite Bedeutung hat. Auch international wurde das sehr feinfühlig wahrgenommen, dass in Deutschland etwas passiert, was man uns eigentlich nicht mehr zugetraut hätte.

Vor wenigen Monaten haben Sie beim SPD-Parteitag noch mit roten und blauen Socken argumentiert. Nach dem Motto: Das Gerede von den roten Socken soll nur verbergen, dass die CDU mit den Blauen anbandelt. Ist es wirklich so einfach?

Das war natürlich eine Metapher. Wie schnell sie zur Realität wurde, hat mich am Mittwoch aber schon erschrocken. Im Prinzip wollte ich meiner Partei damit sagen: Wenn die Union davor warnt, dass die SPD bald mit der Linken zusammenarbeiten könnte, verhehlen sie nur, dass sie sich selbst auf den Weg machen, Bündnisse nach ganz rechtsaußen zu schmieden. Das ist ja auch, was in Thüringen passiert ist: FDP und CDU haben sich handlungsunfähig gemacht, indem sie eine Gleichsetzung von Linken und AfD, von Bodo Ramelow und Björn Höcke betrieben haben. Mir ist vollkommen klar, dass eine konservative Partei die Linke bescheuert finden muss. Sie sollen sie hart bekämpfen, sie sollen ein völlig anderes Weltbild vertreten. Aber Höcke steht in einer historischen Linie mit dem Nationalsozialismus, er ist nachweislich auf großen Nazi-Demos mitgelaufen – dass so jemand nicht gleichzusetzen ist mit Bodo Ramelow, einem Gewerkschafter, der bis hinein in die CDU-Anhängerschaft hohe Zustimmungswerte in Thüringen genießt, so viel gedankliche Leistung sollten auch Konservative und Liberale aufbringen können! Es gibt keine Handlung aus seiner Amtszeit, die an Bodo Ramelows Zugehörigkeit zum demokratischen Konsens zweifeln ließe.

Warum ist der eigentlich nicht in der SPD?

Das ist eine gute Frage. Bodo Ramelow könnte sicherlich in der SPD sein. Es wählen ihn und seine Partei ja auch viele, die eigentlich der SPD nahe stehen.

Kevin Kühnert, SPD-Bundesvize, bei seinem Auftritt in der Schwenninger Neckarhalle. | Bild: Sprich, Roland

Wie geht das jetzt weiter in Thüringen? Wenn es Neuwahlen gibt, wird da überhaupt eine Partei außer der AfD profitieren?

Erst mal steht die Frage im Raum, ob es zu Neuwahlen kommt. Die FDP hat gesagt, dass sie Neuwahlen will. Die CDU in Thüringen möchte keine Neuwahlen, denn sie hat Angst um ihre Mandate – vermutlich zu Recht. Und für die Auflösung des Landtags braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Es ist Kramp-Karrenbauers Aufgabe, den Thüringer Abgeordneten klarzumachen, dass der Erhalt des eigenen Mandats in keinem Verhältnis zu dem steht, was sie angerichtet haben. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es Neuwahlen geben muss. Nach dem, was in Thüringen passiert ist, kann man nicht einfach die Karten im bestehenden Landtag neu mischen.

Was trauen Sie denn Ihrer Partei zu, wenn es zu Neuwahlen kommt? Im Oktober ist sie bei der letzten Landtagswahl in Thüringen ja auf unter zehn Prozent gerutscht.

Lassen Sie es mich so sagen: Man ist ja nicht immer 24 Stunden am Tag stolz, Sozi zu sein. Es gibt auch mal Momente, in denen man ein bisschen zweifelt. Aber am Mittwoch bin ich richtig stolz gewesen. Wir sprechen viel über die große Geschichte der SPD, 157 Jahre können manchmal auch eine Last sein. Am Mittwoch haben wir das große Versprechen der SPD mal wieder einlösen können: Ohne Wenn und Aber gegen rechts zusammenzustehen. Wir können in Thüringen deshalb aufrecht stehen und müssen uns nicht schämen, wir haben nicht taktiert. Wir haben Machterhalt nicht über unsere Prinzipien gestellt. Mit dieser Haltung kann man jederzeit selbstbewusst vor die Wähler treten und in den Spiegel schauen.

Im österreichischen Burgenland oder in Dänemark vertreten Sozialdemokraten eine strenge Zuwanderungspolitik und fahren damit bei den Wahlen Erfolge ein. Ist das auch eine Option für die SPD hierzulande?

Mit dem Schwächerwerden der Sozialdemokratie ist ein schönes Spiel losgegangen: Je nachdem, welche Weltsicht man vertritt, sucht man sich seine Beispiele aus. Die einen verweisen auf Dänemark und Burgenland, die anderen auf Portugal, wo eine weltoffene, linke Sozialdemokratie gewählt wurde. Man muss auch immer die Traditionen der Parteien vor Ort angucken. Die Sozialdemokratie in Deutschland ist in ihrer DNA keine Partei, die in gesellschaftspolitischer Hinsicht 30 Jahre zurückgehen könnte. Die Ehe für alle, mehr Frauen in Führungspositionen – das nimmt niemandem etwas weg, senkt nicht den Mindestlohn, sorgt nicht für niedrige Renten. Mir kann niemand erklären, wo der Zusammenhang zwischen schlechter Infrastruktur auf dem Land und dem Schutz von Bürgerkriegsflüchtlingen liegen soll. Und übrigens: Was waren die großen Kampagnen-Themen der SPÖ im Burgenland? Höherer Mindestlohn, Abschaffung der Kita-Beiträge und Verbesserung der Pflegesituation.