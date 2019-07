Der Untergang der Bundesrepublik

Reichsbürger behaupten, dass die Bundesrepublik Deutschland am 18. Juli 1990 rechtlich untergegangen sei, weil ein US-Minister in einer Rede versehentlich ein Artikel des Grundgesetzes abschaffte. „Eine mündliche, nicht gesetzlich verankerte Aussage führt natürlich nicht dazu, dass Deutschland aufhört zu existieren“, sagt Schmitz. Verfassungen können gar nicht durch Besatzungsmächte außer kraft gesetzt werden. Die gern von Reichsbürgern zitierte Haager Landkriegsordnung gesteht diese Kompetenz Besatzungsmächten nicht zu.

Das Deutsche Reich besteht fort

Weil das Deutsche Reich fortbestünde, gelten laut Reichsbürger die Gesetze der Bundesrepublik nicht. „Reichsbürger stützen sich auf den ersten Satz zum Fortbestehen des Reiches im Bundesverfassungsgericht, ignorieren aber den zweiten Satz“, so Schmitz. Er besagt, dass eben kein Legitimitätsdefizit in Bezug auf die Bundesrepublik besteht. „Ein perfektes Beispiel dafür, wie Reichsbürger einzelne Sätze zusammenhanglos aneinanderreihen“, erklärt Schmitz.

Deutschland ist eine GmbH

Deutschland ist kein Staat, sondern eine Art GmbH, behaupten Reichsbürger. Angela Merkel sei die Geschäftsführerin. Es bestünde die Möglichkeit aus dieser GmbH auszutreten. Dadurch seien Wirtschaftsunternehmen nicht in der Lage Gesetze zu erlassen und hoheitlich aufzutreten. Für den Austritt verdrehen sie Artikel neun der UN-Resolution um eine eigene Souveränität innerhalb des Staatsgebietes zu kreieren. Laut Artikel A/RES/56/83 ist das Verhalten einer Person dann als Staat zu werten, wenn die Staatsgewalt zusammengebrochen ist. „Die Resolution bestimmt aber gar nicht, dass es gerechtfertigt ist einen eigenen Staat zu gründen, sondern sie legt lediglich die Verantwortlichkeit eines Staates für das Handeln einzelner Personen fest, wenn es keinen Staat mehr geben sollte“, so Schmitz. Falls ein Staat also faktisch untergehen sollte, könnten Bürger übergangsweise nach eignen Gesetzen leben, bis ein neuer Staat die gesetzesinitiative übernimmt. Das sei in Deutschland natürlich nicht der Fall. Darüber hinaus ist der Artikel kein geltendes Völkerrecht, sondern vielmehr ein Vorschlag einer Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen.