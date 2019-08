Lieber Herr Kühnert,

lange nichts von Ihnen gehört! Sie sind ja so schweigsam in letzter Zeit. Keine Kapitalismus-Kritik, keine Verstaatlichungs-Ansage an BMW, nichts, was Andrea Nahles zum Schwitzen bringen würde. Stimmt ja, sie muss sich nicht mehr aufregen über Ihre radikalen Vorschläge – sie hat den Posten der obersten Sozialdemokratin ja geräumt.

Nun warten alle auf Sie, auch wenn‘s die Genossen nicht so recht durchblicken lassen – und Bedenken wegen drohender Unruhestiftung und zu großer Jugendlichkeit vorschützen. Alles Scheinargumente. Zum Beispiel das, dass doch ein 30-Jähriger nicht Kanzler werden könne. Erstens kann er das sehr wohl – siehe Österreich. Auch wenn Sebastian Kurz vielleicht niemand ist, mit dem Sie sich vergleichen wollen. Zweitens: Kanzler? Wovon reden wir hier? Es ist immer noch die SPD, liebe Leute. Und die rangiert gerade bei Umfragewerten, die eher an der 5-Prozent-Hürde denn an der Regierungsfähigkeit kratzen.

Der oder die künftige SPD-Vorsitzende muss also nicht Kanzler können, seine oder ihre Aufgabe lautet erstmal: SPD retten! Es sind ja nicht nur die Umfragewerte, sondern ganz handfeste Wahlergebnisse, die selbst den politischen Gegner um die Sozialdemokratie bangen lassen. Die 15,8 Prozent, auf die Ihre Partei bei der Europawahl kam, waren ein Tiefpunkt. Das Schlimme aber ist: Wir wissen, es geht auch noch tiefer. Nicht die Kanzlerschaft ist das Thema, wie es Spitzengenosse Olaf Scholz unlängst andeutete, sondern das Abrutschen in die Bedeutungslosigkeit.

Das können Sie doch nicht zulassen! Wie, bitte, soll ein Olaf Scholz, quasi die fleischgewordene schwarz-rote Null, glaubhaft den nötigen Neuanfang verkörpern? Das sind Gegensätze, die einfach nicht zusammengehen. Auf andere Weise gilt dasselbe für Gesine Schwan: Die Frau ist ein wahres Energiebündel – aber kann sie mit ihren 76 Jahren wirklich für den Aufbruch stehen? Karl Lauterbach ist sicherlich ein hervorragender Fachmann für Gesundheitspolitik, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er der SPD mit feurigen Reden Mumm einflößt. So könnte ich gerade weitermachen: Die Kandidaten leiden allesamt entweder an akuter Unbekanntheit oder sie stehen für die langen Jahre schwarz-roter Zusammenarbeit. Und wenn die Basis eines nicht mehr will, dann das.

Unnötig zu sagen, dass auf Sie keines der oben genannten Negativ-Attribute zutrifft. Man mag Sie ja für einen Radikalen halten, aber dann immerhin für einen, der Klartext redet. Der auch bereit ist, Grundlegendes infrage zu stellen, Dinge neu zu denken. In dieser panischen Lage braucht die Partei einen, der sich nicht darum schert, ob er irgendwo aneckt.

Alle Wahlanalysen laufen doch auf eines raus: Die Deutschen wissen nicht mehr, warum sie SPD wählen sollen. Eines steht fest: Mit Ihnen wüssten sie es wieder. Die Zeit ist reif für Ihre Kompromisslosigkeit!

Mit freundlichen Grüßen,

Angelika Wohlfrom