Sehr geehrter Herr Röttgen,

Sie wissen es sicher nicht, daher erkläre ich es Ihnen kurz: Genau auf dieser Zeitungsseite des SÜDKURIER, auf der über Sie zu schreiben ich jetzt die Freude habe, berichtet die Redaktion unter der Frage „Was macht eigentlich . . .?“ über Menschen, die aus dem Licht der Öffentlichkeit abgetaucht sind und von denen man gerne wüsste, was sie nun so treiben. Sie, Herr Röttgen, wären beinahe auf die Kandidatenliste für so einen Beitrag gekommen, hätten Sie uns diese Woche nicht überrascht, ja sogar verblüfft mit Ihrem Coup, sich an die Spitze der CDU zu setzen. Bravo, das hat gesessen!

Norbert Röttgen, CDU-Politiker mit Lust auf höhere Ämter, hält gut gelaunt ein Wasserglas vor der Bundespressekonferenz. Dort hat er angekündigt, sich für den Posten des CDU Bundesvorsitzenden bewerben zu wollen. Das hat für eine saftige Überraschung gesorgt. | Bild: Michael Kappeler/dpa

Das Triumvirat wird gestört

Zunächst: Das Drama „Die CDU sucht sich selbst“ hätte sich ein Theaterdichter gar nicht besser ausdenken können: Drei Männer, alle aus Nordrhein-Westfalen, alle katholisch, alle heiß auf CDU-Vorsitz und Kanzleramt, wollen sich aufs Erste vertragen und verbünden sich zu einer Art Triumvirat, um die Macht zu übernehmen. Dass es später zu einem blutigen finalen Endkampf kommen wird, aus dem nur einer als Sieger hervorgehen wird, wissen wir – und Sie, Herr Röttgen – aus dem Geschichtsunterricht, Thema „Ende der römischen Republik“.

Selbst aus dem Hut gezaubert!

Aber Sie setzen noch einen drauf und zaubern sich selbst aus dem Hut. Respekt! Während die Römer – und ihre germanischen Adepten Merz, Laschet und Spahn – zunächst ihre Kohorten gezählt haben, um zu testen, ob sie überhaupt eine Chance auf den Lorbeer haben, treten Sie als armer Lazarus vor die Bundespressekonferenz und haben auf „Friede, Freude, Eierkuchen“ (wie Sie sagten) keinen Appetit.

Der Solo-Auftritt nervt sicher viele ihrer Parteifreunde, aber das kann Ihnen egal sein. Wer über keine eigenen Truppen und verlässliche Seilschaften verfügt, muss keine Rücksicht nehmen und darf einfach mal frech und selbstbewusst reingrätschen. Rhetorisch sind Sie dafür bestens ausgestattet, und der Biss dafür ist auch da. Sie habe allen Grund, frustriert zu sein und genießen die Freude an der Provokation.

Rache für Rauswurf 2012

Provokation Nummer 1: Angela Merkel, in deren Kanzleramtsbüro Sie gerne sitzen würden, hat Sie aus dem Kabinett geworfen, nachdem Sie 2012 die Wahl in Nordrhein-Westfalen vergeigt haben. Da kann man sagen: Selbst schuld, denn Sie hätten sich damals nicht auf den Kandidatenschild heben lassen dürfen; es wusste sowieso jeder, dass Sie keine Lust auf Landespolitik hatten. Provokation Nummer 2: Sie fühlen sich immer noch Armin Laschet überlegen, gegen den Sie sich 2010 als NRW-Landeschef durchgesetzt haben. Dass dieser fidele Aachener Bruder Kellermeister das große Rad in Berlin drehen will, können Sie gar nicht verknusen.

Die vier Musketiere?

Sie wissen natürlich, dass es mit dem Vorsitz, gar dem Kanzlersessel nichts wird. Dass die Sache dennoch gut für Sie laufen kann, erfährt man bei Alexandre Dumas und seinen Drei Musketieren: d‘Artagnan – also Sie, Herr Röttgen – erringt die Freundschaft von Arthos, Porthos und Aramis und darf bei den Helden mitmachen. Dann treten die vier Freunde aus dem düsteren Schicksal des Triumvirats heraus und reiten zusammen in die Morgensonne. Die drei Mann aus NRW, die zu den Glorreichen Sieben noch fehlen, finden sich – jede Wette – auch noch!